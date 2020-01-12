حامد والبلايلى «البطولة» حسمت

سيطرت حالة من الجدل على الجماهير المصرية، بعد اختيار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، الجزائرى يوسف البلايلى لاعب الهلال السعودى الحالى والترجى التونسى السابق، بلقب أفضل لاعب فى جوائز الكاف لعام 2019، حيث يرى الكثيرون أن طارق حامد لاعب الزمالك والمنتخب المصرى كان الأحق بحصد الجائزة.

ووفقا للمعايير المتعارف عليها عند الاختيارات للأفضل، تكون البطولات والألقاب هى العامل الرئيسى فى تمييز لاعب عن غيره، ويوسف بلايلى خطف لقب أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا بسبب تتويجه مع فريقه السابق الترجى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وكذلك فوزه مع منتخب بلاده الجزائر ببطولة أمم أفريقيا التى أقيمت بالقاهرة فى الصيف الماضى، بينما حامد حصد الكونفيدرالية فقط، لذا بطولة منتخب بلاده حسمت لـ«البلايلى».

ما قامت به الجماهير الزملكاوية بدعمهم لطارق حامد قبل وأثناء وبعد مباراة الأبيض مع زيسكو الزامبى، التى فاز فيها الزمالك بثنائية نظيفة فى دورى أبطال أفريقيا، وكذلك ما قام به مرتضى منصور رئيس النادى، وجلسات سامى الشيشينى المدرب العام مع اللاعب، كلها تصرفات صحيحة وإيجابية لتحفيز حامد ورفع معنوياته فى القادم، وحضوره فى حفل الكاف، أكد على جديته واحترامه للعمل فى كل الاتجاهات.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية