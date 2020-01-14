نقول تانى.. رجعوا الجمهور

عودة الجمهور للملاعب بات أمرا ضروريا لارتفاع مستوى الكرة المصرية والطريق لحصد البطولات، فضلا عن دور الحماهير فى نجاح المسابقات.

اللجنة الخماسية اتخذت خطوات كبيرة فى طريق عودة الجماهير للمباريات، وهناك اتصالات مكثفة من محمد فضل، عضو اللجنة مع قيادات الأمن، للتعرف على الطلبات الضرورية حتى يعود الجمهور بشكل طبيعى للمباريات، بعيدا عن التسريبات من الأهلى والزمالك وبعض الأندية.

لاعبو الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى الذين يشاركون البطولات الأفريقية والإسماعيلى والاتحاد بالبطولات العربية فرق معهم كثيرا عدم وجود جماهير فى الدورى والمسابقات المحلية، لذا يحدث تباين فى المستوى، مباريات بجمهور وأخرى بدون جمهور، الأهلى والزمالك يحضر لهما جمهور فى مبارياتهما الأفريقية بأعداد محددة، وتخرج المباريات بشكل ممتاز ويكون لهم دور فى النتائج الجيدة، فلماذا لا تعود الجماهير فى كل المباريات.

الأهلى فى موقف صعب بالبطولة الأفريقية، ووجود عدد كبير من جماهيره فى لقاء النجم التونسى يفرق كثيرا مع اللاعبين، وكذلك الزمالك سيواجه مازيمبى الكونغولى فى مواجهة صعبة تحتاج دعم جماهير، وحضور أكبر عدد.

نقول ونكرر الجمهور سيفرق كثيرا فى الحياة الكروية المصرية، لذا نكررها للمرة الألف رجعوا الجمهور للملاعب.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية