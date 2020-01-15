موسم الانتقالات الشتوية هذا العام هادئا مفيش مشاكل باستثناء أزمة كهربا وانتقاله للأهلى، وعموما لا صراعات ولا رواج ولا سباق سماسرة مثل كل السنوات الماضية.

يتحدث الكثيرون عن أسباب متعددة، لكننى أرى أن الارتفاع الجنونى فى أسعار اللاعبين خلال السنوات الأخيرة التى وصلت لحصول اللاعب على 10 ملايين جنيه فى الموسم الواحد بالأندية الكبيرة، ومليونى جنيها للمتوسطة دفعت إدارت الاندية للتفكير كثيرا قبل ضم أى لاعب مهما كانت نجوميته.

الأهلى والزمالك غارقان فى الحفاظ على لاعبيهما، فنجد الأحمر يسابق الزمن لتجديد عقود الكبار سليمان وإكرامى وفتحى وعاشور الذين عقودهم جميعا تصل إلى 40 مليون فى الموسم، بينما الزمالك فكل همه الحفاظ على فرجانى ساسى ومحمود علاء وبقية نجومه، وبيراميدز تحركاته بطيئة فى التدعيم، لأنه يعانى ضخامة عقود لاعبيه ومشاركته فى الكونفيدرالية يجبره على الاحتفاظ بنجومه ولا يفكر فى الدعم حاليا، والأندية التى فى الوسط، مثل الاتحاد والمصرى والمقاصة لديها مشاكل مختلفة بين القيد والسيولة المالية.

موسم انتقالات شتوية 2020 يوقف هوجة جنون الأسعار، ويعد فرصة للأندية لالتقاط الأنفاس من العقود الضخمة التى تحتاج مراجعة.. هل تتراجع أسعار اللاعبين.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية