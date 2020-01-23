واقعية «البدرى»

رفض حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، نغمة السهولة والتقليل من فرق مجموعة الفراعنة فى تصفيات كأس العالم 2022، بعدما أوقعتنا القرعة مع أنجولا وليبيا والجابون، مؤكدًا أن التاريخ لا ينحاز للمصريين عند مواجهة فرق أقل مستوى أو تاريخ.

كلام البدرى منطقى وواقعى وضرورى جدًا عدم الاستسهال لأن المشوار سيكون طويلًا وصعبًا، وتتحكم فيه أمور كثيرة فضلًا عن ظروف المنتخب وحالة اللاعبين وقتها، والأهم أن البدرى لا يريد أن يصل للاعبى مصر أن الأمر محسوم والمباريات بالتصفيات مجرد نزهة وهذا خطر جدًا تعامل معه بشكل جيد.

نعم مجموعة مصر جيدة جدًا ولو طلبنا هذه المنتخبات ما جاءت بنفس ترتيبة القرعة، ولكن هل منتخب مصر بخير وفى الفورمة بالتأكيد لا وهناك مشاكل وأزمات كثيرة تحتاج العلاج مبكرًا قبل بداية مشوار التصفيات للمونديال.

جهاز منتخب مصر يعانى من عدم ثقة كبيرة من الجماهير منذ البداية المهزوزة للبدرى ورفاقه، وهذا يحتاج مجهودًا كبيرًا ونتائج مذهلة لاستعادة الثقة وكمان الفريق يواجه مشاكل فنية فى بعض المراكز مثل الظهير الأيسر والمساك مع تدعيم الهجوم.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية