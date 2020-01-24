أوروبا تحت المجهر

أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني ان النادي ليس لديه أي توجه للإبقاء على اللاعب البرازيلي كوتينيو على الرغم من وجود أحقية الشراء في عقده وبالتالي سيعود اللاعب إلى برشلونة بعد انتهاء فترة إعارته.

لا يختلف اثنان على موهبة النجم البرازيلي بيد انه منذ خروجه من ليفربول فقد نفسه ولم يعرف كيف يعود لاكتشاف نفسه من جديد، لو بقى في ليفربول وانتظر ولم يلهث خلف العروض والأموال لكان حاملاً للقب دوري الابطال، ولكان واحداً من الاسماء التي لن تنساها جماهير ليفربول ابداً وستسطر احرفها من ذهب تلك التي ستتوج بلقب البريميرليغ هذا العام بعد غياب لأكثر من ربع قرن!

في ذات السياق اكدت إدارة بايرن ميويخ انها تسعى لإعادة الشراكة من لاعب يوفنتوس البرازيلي دوغلاس كوستا ليكون بديلاً لكوتينيو، وان تمت هذه الصفقة فإنها ستكون مفيدة للنادين، يوفنتوس لم يستفد من موهبته كثيراً بسبب كثرة إصاباته وغياباته، والبايرن يعرف جيداً إمكاناته وقادر على إعادته لوضعه الطبيعي!

ابرز الصفقات التي من الممكن ان تتم خلال الأيام القليلة المقبلة قبل انقضاء مهلة الميركاتو الشتوي مع نهاية هذا الشهر إنتقال اريكسن الى الانتر، إنتقال جيرو إلى الانتر، انتقال بيونتيك إلى برشلونة، إنتقال امري كان إلى بروسيا دورتموند، انتقال شاكيري إلى روما، انتقال غارسكو إلى الميلان وانتقال كافاني الى تشيلسي.

*نقلاً عن البلاد البحرينية