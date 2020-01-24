تقييم تجربة سوزا

يعد التقييم عملية مهمة للغاية في جميع المؤسسات، ولجميع التجارب والبرامج والأنشطة وفي مختلف المجالات، فمن خلال إجراء عملية التقييم يتم تشخيص الواقع والوقوف على حقيقته وأبعاده، وخطوة مهمة لتحديد مدى فاعلية الأهداف وتحقيقها للنجاح في تنفيذ الخطط ثم الاستفادة فيما بعد من نتائج التقييم في تقويم القصور وتعزيز نقاط القوة.

في لعبة كرة القدم، سوزا مدرب منتخبنا الوطني الأول قد نجح نجاحا غير مسبوق وفي زمن قياسي، نجح بالفوز ببطولة غرب آسيا 2019 ونجح بتحقيق البحرين بطولتها الأولى في كأس الخليج، نجح سوزا بأسلوب مبتكر، نجح بإيمانه بلاعبيننا وبكل ظروف كرة القدم لدينا وحالها الذي لا يخفى على أحد، كحال اتحاد كرة القدم وحال أنديتنا وحال مسابقاتنا وحال اللاعبين، نجح سوزا ولاعبينا بالقائد لذلك النجاح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمخطط للتجربة لإيمانه بأننا نمتلك في دواخلنا ما يمكننا من الفوز والذي أثبت لنا بأن النجاح لا يحتاج إلى كثير الإمكانات بل إلى الحكمة والعزيمة. وفازت كرة قدم البحرين وأفرحت قيادة هذا البلد التي أثنت وباركت وأشادت واستقبلت وهنأت واحتفت واحتفى بها شعب بأكمله.

لقد نجحت التجربة وأكدت أن أركان النجاح لدينا هنا في البحرين نعم محدودة ولكنها قوية وصلبة، بسيطة ولكنها راسخة وحادة كالنصل، أركان النجاح لدينا هي الإلهام والتحفيز وإدارة فنية متميزة ومؤتمنة ولاعبين منتخب يرون في تمثيل وطنهم أجدادهم وأمهاتهم ومستقبلهم.

التجربة تلك هي التي تستحق منا التقييم لكي نبني عليها رؤانا المستقبلية ونحدد لها الأهداف ونسخر لها كل ما نستطيع من إمكانات، فمن خصائص التقييم هو في كونه عملية مستمرة، بمعنى أنه يستمر ولا يتوقف بعد انتهاء تنفيذ مرحله ما، بل يقدم تصورا نهائيا وتحديدا أخيرا بمدى نجاح التجربة في تحقيق أهدافها.

إضافة الى الاستمرارية كميزة للتقييم، فإن «الموضوعية» تعد أيضا من الخصائص البالغة الأهمية، فهي تضمن أن التقييم لا يخضع لرؤى شخصية أو ميول أو اتجاهات المقيمين، وإنما هو عملية قياس علمية تحكم في ضوء مؤشرات ولا يتدخل المقيم في تحديد اتجاه الحكم أو تشخيص واقع التجربة وأهدافها، حيث إن في كل المشاريع الرياضية أو غيرها التقييم يتم وفق ما هو عليه وليس وفق ما يراد له، وهذا هو جوهر كل بناء ومسار كل تقدم والقيمة الحقيقية لكل نجاح، نعم تجربة سوزا تستحق التقييم قبل التفكير بأي تغيير.

*نقلاً عن الأيام البحرينية