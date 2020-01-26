مصر «تغرد» أفريقياً

مصر فى الريادة الأفريقية تغرد، واليوم تفتتح باستاد الدفاع الجوى، دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو أكبر حدث إنسانى تشهده القارة السمراء.

يشارك فى الألعاب الأفريقية 42 دولة يمثلها 768 لاعبا ولاعبة يتنافسون فى 4 لعبات هى كرة القدم والسلة وألعاب القوى والبوتشى، وسط اهتمام إعلامى كبير، نظرا لحرص الدول على المشاركة بعدد كبير ورغبة فى التواجد بأى حدث تنظمه الدولة المصرية، وهو ما قاله رؤساء وفود الدول المشاركة فى مأدبة عشاء مساء الجمعة، مؤكدين أن مصر هى الرائدة والكبيرة التى يلتف حولها الأفارقة وكلهم ثقة فى نجاحها عند تنظيم أى شىء.

وحرصت اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور أيمن عبدالوهاب على توفير كل الخدمات ووسائل الترفيه للوفود المشاركة، مع برنامج سياحى سيتم تنفيذه بعد الانتهاء من المنافسات.

دورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص تحقق أهدافا كثيرة إنسانية ورياضية وسياسية وسياحية أيضا، وعنوانها مصر الريادة.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية