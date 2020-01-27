نيران السوشيال ميديا الفاجرة تضرب يمينا ويسارا فى النجوم دون حسابات أو منطق.

آخر ماتداولته السوشيال فيديو مفبركا للتونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك يظهر فيه بشكل غير لائق مما دفع الجماهير الزملكاوية للتدخل بشكل قوى فى تريندات «ساسى خط أحمر» دفاعا عن لاعبها المعروف بالأخلاق العالية.

يتحدث الكثيرون عن فرجانى ساسى وسلوكياته المميزة فى الملاعب وغيرها، ودائما للتعرف على شخص ربما يكون فى السفر التقرب أكثر لأنه يكون على طبيعته فى طقوسه وتصرفاته بعيدا عن التصنع أمام الأضواء، وقدر لى السفر مع فريق الزمالك وكان فرجانى ساسى موجودا فى طبيعته، شخصية مهذبة مرحة متواضعة كل من يتقرب منه يحبه، والأبرز فى سلوكياته المنضبطة طوال الوقت، ربما تكون أكثر انضباطا من تصرفاته داخل الملعب منذ قدومه لمصر فى يوليو 2018.

بالتأكيد الفيديو المفبرك أثار غضب ساسى، لكنه يجب أن يفرح لأنه شاهد طوفان الحب من الجماهير المصرية والتى دعمته خاصة غير الزملكاوية.

«ساسى خط أحمر» عنوان وضعه الزملكاوية لتريند، ويجب أن يكون المحترمون والمهذبون خطا أحمر من نيران السوشيال والفبركة التى أصبحت خطر العصر.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية