الأرقام لا تكذب لكن تتغير

ترتيب القسم الأول من الدوري السعودي للمحترفين لم يبتعد كثيرًا في قمته عن موسمه الماضي، ظل الهلال والنصر يتبادلان على الترتيبين الأول والثاني لكن بأقل نقاط، حيث تصدر الهلال بـ 36 نقطة فيما تصدره النصر هذا الموسم بـ 33 نقطة، إلا أنه بالمقارنة بينهما نجح النصر في الحصول على نفس نقاطه بينما تراجع الهلال بأربع نقاط.

النصر حامل اللقب بات بطل الشتاء هذا مهم لاعتبارين نقطي ومعنوي، لكنه لا يمنحك أكثر من ذلك، فالهلال الموسم الماضي كان يتقدم بفارق ثلاث نقاط عن النصر مع نهاية القسم الأول وبأكثر منها في منتصف القسم الأخير، إلا أن النصر في النهاية حقق البطولة بفارق نقطه، ما يعني أنه كسر قاعدة “بطل الشتاء يتوج باللقب”.

الأهلي الذي كان الموسم الماضي في هذا التوقيت خامسًا بـ 24 نقطة هو الآن ثالثًا بـ 29 نقطة، والوحدة الذي كان سابعًا بـ 24 نقطة اليوم رابعًا بـ 27 نقطة، والتعاون تراجع من الرابع بـ 25 نقطة مركزًا واحدًا، ولكن بـ 26 نقطة، بينما قفز الرائد من التاسع إلى السادس وظل الفيصلي في مركزه السابع لكن بزيادة نقطة.

الاتحاد الذي كان قبل الأخير بست نقاط أنهى القسم الأول هذا الموسم بـ 15 نقطة في الترتيب الـ 12، وبقي الحزم في ذات الترتيب بـ 13 لكن بأقل بنقطتين عن الموسم الماضي الذي كان قد جمع فيه 17 نقطة، بينما تراجع الاتفاق بسبع نقاط، والفتح بثمانية والفيحاء بنقطتين، وفقد المجموع العام للنقاط 5 نقاط، حيث بلغ الموسم الماضي 336 نقطة.

على مستوى المنافسة فإن تقدم الأهلي للترتيب الثالث وبفارق نقطي عن الأول والثاني لا يتجاوز أربع نقاط، مؤشر مهم لإمكانية أن تلعب جولات القسم الثاني في ثلثها الأول دور في تحديد ما إذا كان الأهلي يعتزم المنافسة على اللقب أم الاكتفاء بالمزاحمة على المراكز المتقدمة فقط، كونه الفريق الوحيد الذي يمكن له انتزاع اللقب من النصر والهلال.

هبوط ضمك 9 نقاط والعدالة 10 نقاط الأقرب مع الفتح الذي لا يمتلك أيضًا إلا 10 نقاط، وإن حدث ذلك سيكون ضحيته الحزم 15 نقطة، فيما يستبعد الاتحاد 15 نقطة من هذا التوقع لأسباب أقلها حملة التصحيح التي افتتح بها الفترة الشتوية.. الأرقام لا تكذب لكنها مؤشرات يمكن أن تتغير.

*نقلا عن الرياضية السعودية