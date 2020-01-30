نيوكاسل أو الماكبايس!

كان في مدينة نيوكاسل الإنجليزية ناديان، هما: نيوكاسل east ونيوكاسل west، شرق وغرب المدينة! وتم الدمج إلى نادي نيوكاسل يونايتد، وبعد الدمج أصبح من كبار الكرة الإنجليزية، وله سمعة ممتازة، وحقق الدوري 4 ألقاب، والكأس 6، ولعب في الدوري الممتاز بدون هبوط أكثر من 80 موسمًا!

نيوكاسل من أوائل الأندية التي نجحت معها تجربة الدمج! والدمج في عالم الاستثمار الرياضي: هو جمع الأندية تحت كيان واحد، ويهدف إلى تركيز الموارد والجهود والدعم في مصدر واحد بدلاً من التشتت في ثلاثة أندية، كل واحد من الحجم الصغير!

قد تحسب أن شراء نادٍ شيء سهل.. هذا صحيح، لكن على السطح فقط، وفي الأخبار، بينما في الكواليس الأمر معقَّد جدًّا! مفاوضات التملك السعودية لنادي نيوكاسل الإنجليزي لم تبدأ منذ أيام؛ إذ قرأت أنا وأنت عنها، بل الأخبار عنها بدأت منذ مايو العام الماضي، أي أكثر من 7 أشهر. وإذا تمت هذه الصفقة سيكون ثاني نادٍ بملكية سعودية في أقوى دوري في العالم، وأغلاه وأشهره!

في البريمرليج الآن 15 نادٍ بملكية أجنبية. البداية كانت في 2003 مع تشيلسي وملكية «روسية» مقابل 140 مليون باوند، ثم يونايتد وملكية أمريكية، والسيتي وملكية إماراتية في 2008، وكانت ثاني الصفقات العربية هي شراء شيفيلد يونايتد في 2013، والآن ملكية سعودية خالصة، والثالثة صفقة أستون فيلا المصرية في السنة نفسها.

لو تمت هذه الصفقة قد تتوقع أي شيء يحدث. قد ترى النادي من أكثر الأندية قيمة سوقية بعد مدة قصيرة! وقد تراه يحقق الدوري الإنجليزي بعد عام أو عامين، وقد فعلها ليستر سيتي، ومانشستر سيتي، بعد التملك والاستحواذ الكامل بإدارة جديدة وخطط مختلفة للعمل في كل شيء: التسويق والرعاية وقناة النادي وبنيته التحتية من ملاعب تدريب واستاد أساسي ومتجر النادي.. والقائمة تطول!

نيوكاسل له أكثر من 128 سنة وهو من أعرق الأندية الإنجليزية. قيمة لاعبيه 300 مليون يورو تقريبًا. تميمة النادي أعجب شيء فيه، وهي طائر أسود، نوع من الغربان! والروايات كثيرة لتسمية الفريق بالغربان أو «الماكبايس»؛ فبعضهم يقول إنها بسبب أن هذا الطائر اتخذ له عشًّا في استاد النادي قديمًا. مجموعة أخرى تقول إن هذه الطيور كانت تسكن بكثرة في قلعة «نيوكاسل» العريقة!

ومجموعة تقول إن اللاعبين والجمهور لاحظوا أن مع طيران هذه الغربان فوق الملعب قبل المباراة غالبًا تكون النتيجة إيجابية؛ فتفاءلوا به، وجعلوه اسم الفريق، وتميمة النادي، وهي - بالمناسبة - أداة مهمة من أدوات التسويق الرياضي، متميزة للغاية في نيوكاسل، وربما يعتمد عليها مسوقوه كثيرًا.. الفترة الزمنية القادمة!

النادي ظهر بشكل ربما لم تشاهده من قبل.. في: فيلم سينمائي شهير جدًّا باسم «جول»، ظهر فيه لاعبو الفريق النجوم، خاصة آلان شيرر هداف البريمرليج التاريخي صاحب الـ 260 هدفًا! وتم التصوير في استاد النادي ومرافقه وملعبه التدريبي. لا أعلم هل تم تسويق النادي بواسطة الفيلم، أم تسويق الفيلم بواسطة النادي. في النهاية حدث هذا وذلك، التسويق الرياضي / السينمائي للنادي، ونجاح الفيلم جماهيريًّا، خاصة في إنجلترا مقر «الماكبايس»!

*نقلا عن الجزيرة السعودية