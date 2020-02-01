حفل التكريم الذي أقامه الاتحاد خلال الأسبوع الماضي تحت رعاية رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة بن احمد آل خليفة، وذلك لتكريم وتقدير العاملين بالاتحاد على جهودهم التي يقومون بها كانت خطوة مميزة وجديرة بالتقدير، شكرًا لهم على هذه المبادرة والله يوفقكم.

اتحاد الطائرة

نهائي بطولة الدوري العام للدرجة الأولى كانت فيه العديد من الدروس التي يستفاد منها أولها أن التنظيم الرائع سمة مميزة لديكم تستحقون عليها التهنئة.. وثانيها لم توفق لجنة الحكام مع الشديد في اختيار طاقم المباراة على الرغم من أن التقارير كانت تشيد بالحكم الأول على مدار الموسم، وظهرت أخطاء فادحة كلفت الأهلاوية الكثير!! وثالثها الروح الرياضية العالية التي ظهر عليها لاعبو الأهلي وتقبلهم الخسارة وتقديم تهنئة للمحرقاوية كانت قمة الروح الرياضية والشكر موصول للجميع لاعبي وجماهير وإدارة الأهلي لذلك.

ورابعًا، ما شاهدناه عودة المحرقاوية وتحقيق هذه المسابقة وبطولتها بعد غيبة سنوات، وشكرًا للجميع في اتحاد الكرة الطائرة ورئيسه الشيخ علي بن محمد آل خليفة وأخوانه أعضاء مجلس الإدارة.

الكابتن جمعة هلال

بعد تألقك الكروي ودفاعك من ناديك الوحدة (النجمة حالياً) والمنتخب الوطني لعدة سنوات وما تمتع به من أخلاق عالية وفاضلة، بدأتَ التألق الفني في الرسم الذي أمتعتنا فيه بلوحات رائعة وكعادتك فتحت قلبك لاحتضان العديد من الرياضيين في مجلسك العامر وأكدت بأنك عتيج الصوف في كل صفاتك، شكراً لك أبو أحمد على المجهود الرائع الذي تقوم به في تجميع إخوانك وإبداعاتك في اختيار الأشخاص من الجميع في لوحات معبرة عن صدق مشاعرك وجعلتنا نشعر بالفخر والسعادة لما تقوم به وفقك الله.

د. مجيد مفيز

الأخ الدكتور مجيد مفيز شكرًا لك على الجهود التي تقوم بها لخدمة الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين وسعيك لتقديم الأفكار الجيدة التي عبرت عنها في تشكيل الشعار الخاص بالجمعية وباسم أخواني رئيس الجمعية مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة صالح بن هندي وجميع الإخوان نقدم لك جزيل الشكر والتقدير ونتطلع إلى أن تبدأ الجمعية دورها المميز لخدمة الجميع.

اتحاد كرة القدم

كما بدأت بهذا الاتحاد اختم به أيضًا هذه الخواطر متمنيًا من الأخوة الاتحاد تشكيل لجنة لإعداد وتنسيق برامج الموسم الرياضي القادم مبكراً من الآن في طريق إعداد الجداول الخاصة بالمباريات والمشاركات وتحمل المسؤوليات من خلال اختيار مجموعة تضم العديد من الأشخاص من ذوي الخبرة على أن يكون بينهم مسؤول في وزارة التربية والتعليم إضافة لمعرفة مواعيد الأحداث الدينية وتحديد مواعيد الاتحاديين الآسيوي والعربي - اللجنة التنظيمية لإصدار جداول يمكننا السير عليها دون تأجيلات تؤثر على برامجكم.

متمنيًا لكم التوفيق والنجاح.

*نقلاً عن الأيام البحرينية