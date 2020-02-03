البلطان محق ولكن..!

خالد البلطان الذي أراه أحد أبرز رؤساء الأندية، إن لم يكن أبرز رئيس نادٍ سعودي في وقتنا الحاضر، وأحد أفضل الرؤساء في تاريخ الأندية السعودية، كان أحد المتحدثين في إحدى جلسات منتدى «بيبان» الذي تنظمه وزارة التجارة وقال كلاماً مهماً ومميزاً عن الأندية السعودية استثمارياً وتسويقياً، ولعل حديثة عن النقل التلفزيوني كان أبرز النقاط التي تحدث عنها، حيث ذكر أن النقل التلفزيوني مكلف مالياً على الدولة، وأن تكلفة المباراة الواحدة تبلغ حوالي 8 ملايين ريال، لذا يرى أن التشفير هو الحل الأنجع لحل كثير من المشكلات الرياضية، حيث سيقلل من التكلفة على خزينة الدولة، وسيدر مداخيل كبيرة لخزائن الأندية، وشدد على أن رسوم الاشتراك ينبغي أن تكون في المتناول أي في حدود الثلاث مئة ريال للموسم الرياضي.

وذكر أن المشجع يدفع اشتراكا للبطولات الأوروبية والمسابقات العالمية بمبالغ كبيرة تصل للألف ريال فيما يستكثر دفع 200 أو 300 ريال لمتابعة الدوري السعودي!!

وعلى الصعيد الشخصي اتفق مع أبي الوليد على أن الدوري السعودي ينبغي أن يتم تشفيره بطريقة مناسبة تساهم في جلب الأموال للدوري السعودي، دون إرهاق جيب المواطن، والحل كما قال الأستاذ خالد أن تكون الرسوم رمزية ما بين 200 إلى 300 ريال للمشترك الواحد، وهذا سيدر كثيرا من المال لخزينة الاتحاد والأندية.

لكنني أطالب في حال التشفير أن يصاحبه جودة في المنتج، أي أن يكون هناك شركة عالمية خبيرة كي تنقل الدوري بشكل احترافي من حيث الإنتاج والإخراج والمحتوى والاحترافية وقبل كل شيء العدل والنزاهة، عندها الجميع سيطالب بالتشفير ويسعد بذلك.

*نقلا عن الرياض السعودية