«ميركاتو» الشتاء

تواصل أندية دوري الخليج العربي، صرف الأموال بإسهاب على التعاقدات الجديدة، وإغلاق ملفات التعاقدات الصيفية غير الموفقة، وبالمنهجية نفسها، والفلسفة غير المدروسة، والبعيدة كل البعد عن العمل الاستراتيجي، أبرمت أندية المحترفين 103 صفقات في ميركاتو هذا الشتاء، وصنفتها للجمهور بمسميات مختلفة، مثل انتداب وإعارة وتعاقد مع مقيم، أما الأهداف الرئيسة من جراء كل هذه التعاقدات، فالإجابة تأتي في الرغبة الشديدة في الوصول إلى تاج المنصة المحلية بالمقام الأول، وتهدئة هيجان الجماهير، والانصياع للهشتاقات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، دون الاعتراف بالفشل في الاختيارات السابقة!

الصفقات الشتوية الأخيرة، تؤكد لنا أن الآلية غير المعروفة في اختيار اللاعبين بالأندية، والتي تتستر عليها بعض الإدارات، وترفض الكشف عنها، تفتقد العين البصيرة الملمة باحتياجات الفريق، وفق رؤية فنية، وأن الاختيارات دائماً ما تكون مرتبطة بفترة وجود الشخصيات بين أسوار النادي، وأن قليلاً منها ما ينظر بعين ثاقبة للمستقبل، ولا يمكن أن ننكر أن الكثير منها كلّف خزائن النادي الأموال الطائلة.

نظرة سريعة على الأرقام المسجلة في كشوفات القيد، نجد أن الوحدة وبني ياس وخورفكان، هي الأكثر نشاطاً، وأن الجزيرة والوصل وعجمان، الأكثر هدوءاً واستقراراً، نتمنى أن تحقق الإضافات الحديثة، الأهداف المرجوة لكل الإدارات، ولا تكون وبالاً عليها.

نقطة في الدائرة:

يبدو أن مفهوم الميركاتو الشتوي في دورينا، مغاير عن بقية الدوريات بالعالم، فتح سوق الانتقالات، وجد في هذه الفترة من العام، لسد النقص والتعديلات الطفيفة التي تعاني منها الفرق، من جراء الإصابات وضغط المباريات، وخطف المواهب النادرة، وهذه من الصعب الحصول عليها في هذا التوقيت، وليس التحضير المبكر للموسم المقبل، وتغيير ملامح الفريق بالكامل!

*نقلا عن البيان الإماراتية