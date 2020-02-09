هل يرحل رئيس الكاف؟

أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يواجه هجوما عنيفا من السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس «فيفا»، خاصة مع تأكيدات الأخير بوجود فساد مالى كبير فى دولة الكاف، وقال: «إن أموال فيفا يجب أن تستخدم لتطوير كرة القدم فى قارة أفريقيا، وليس وضعها فى جيوب المسؤولين، ووجه تهديدا صريحا إلى أحمد أحمد بأنه لن يتسامح ضد مرتكبى الفساد».

الفساد المالى واتهامات كثيرة تلاحق رئيس كاف خلال الفترة الأخيرة وأعلنت فاطمة سامورا، سكرتير عام الفيفا، التى عملت كقائم بأعمال سكرتير عام الكاف خلال الـ6 شهور الماضية وجود فجوة مالية تصل إلى 24 مليون دولار فى حسابات الكاف دون وجود أى سندات تثبت أين ذهبت تلك المبالغ الكبيرة.

وهذه الاتهامات المالية متزامنة مع الانتقادات العنيفة التى تطارد التحكيم الأفريقى فى البطولات الأفريقية من أغلب الأندية المشاركة فى بطولات القارة السمراء، مما دفع لتغييرات كبيرة فى لجنة الحكام بالكاف.

التحقيقات تكشف ملفات فساد كثيرة يوميا.. فهل يرحل رئيس الاتحاد الأفريقى ويواجه مصير بلاتر رئيس فيفا الأسبق؟

*نقلا عن اليوم السابع المصرية