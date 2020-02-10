زعيم الثغر فى خطر

ماذا يحدث فى الاتحاد السكندرى الحصان الأسود لبداية الدورى؟ هزائم وتعادلات وأداء سيئ يصيب عشاقه بالصدمة بعد ارتفاع سقف الطموحات والأحلام خلال الموسم الماضى وبداية الحالى.

سيد البلد فى أزمة حقيقية، وأداء الفريق يثير علامات الاستفهام، لأن الاتحاد خلال آخر 10 مباريات خاضها حقق الفوز فى مباراة واحدة فقط على الطلائع يوم 2 يناير من الشهر الماضى، أى لم يتذوق الفريق السكندرى الفوز منذ قرابة الـ38 يوما.

الاتحاد السكندرى تلقى هزيمة أخيرة من أسوان دفعت محمد مصيلحى رئيس النادى للانتفاضة وتجميد المستحقات، وخصم 50 ألف جنيه من كل لاعب، وفى حقيقة الأمر وكواليس الإسكندرانية هناك تأكيدات أن الصرف ببذخ على اللاعبين والتعاقدات جعلت هناك تراخيا من بعض اللاعبين المؤثرين، وحاول كثيرا طلعت يوسف المدير الفنى إعادة الأمور لنصابها لكن دون جدوى، خاصة مع وجود جبهات معارضة ضد مجلس زعيم الثغر تحرض وتثير المشاكل بهدف استفزاز مصيلحى لدفعه للرحيل، ولكن أغلب الجمهور السكندرى يتمسك بوجوده.

الاتحاد هو الممثل القوى للإسكندرانية والأزمة التى يعانى منها تحتاج تضافر كل الجهود قبل فوات الأوان ونجده يصارع على الهبوط زى زمان.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية