الكرة المصرية لها طقوسها وأجواؤها، وزادت سخونة مع ظهور السوشيال ميديا التى تشعل فتنة الجماهير دقيقة بدون ضوابط أو أسباب وتاه وسط الزحام عدد من النجوم والذين تاهوا فى زحام الأضواء ويحتاجون وقفة لتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان.

الأول صالح جمعة لاعب الأهلى، مرة واثنين وعشرة، لازم يفوق لأنه موهبة كبيرة وخسارة فادحة للكرة المصرية والجميع يتمنى عودته للطريق السليم والمشاركة، ويجب أن يدرك ما يحدث معه بعدم وجود أى عروض لضمه من الأندية المصرية ولا العربية وهذا كفيل بجعله يفكر كثيرا أنه على أبواب النهاية المأساوية.

ومحمد إبراهيم لاعب المقاصة الحالى والزمالك السابق، لاعب موهوب، ضاع منه الكثير فى الزمالك، ولازم يفهم أنه فى المقاصة مطلوب منه الكثير ليحافظ على فرص بقائه فى الملاعب مبدئيا وتعويض ما فاته ثانيا لأنه يستحق مكانة أكبر من ذلك بكثير ومكانا فى المنتخب الوطنى.

وإبراهيم نور الدين الحكم الموهوب، لكنه مثير للجدل فى مواقف كثيرة، هذا الموسم تقدم أداء جيدا ولكن ابتعد عن الأضواء وركز فى العودة وتعويض ما فاتك خلال السنوات الماضية إذا كنت تتمسك بحلمك اللعب فى مونديال 2022.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية