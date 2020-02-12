لاعبو الزمالك «فرحوهم»

الفرحة الطاغية من المصريين فى قطر، بوصول بعثة الزمالك للدوحة لمواجهة الترجى التونسى على لقب السوبر الأفريقى، ستجعل المسؤولية كبيرة على لاعبى الفريق الأبيض وجهازهم الفنى من أجل الفوز لا محالة لإسعاد هؤلاء الذين اقتطعوا من أموال الغربة لدعم الزمالك وتشجيعه.

هناك مخاوف كبيرة من الجماهير الزملكاوية من قوة الترجى، وهذا شىء طبيعى عند أى مواجهات للفرق المصرية والتونسية، فضلا عن قوة الترجى بالفعل حاليا لما يضم من نجوم كثيرين ولكن الزمالك حاليا يستحق الثقة فى فريقه لأنه بالفعل قوى أيضا وبالأرقام التاريخية الأبيض يتفوق على الترجى، حيث لعب الفريقان 6 مرات من قبل، فاز الأبيض مرتين، وخسر مباراة وتعادلا فى ثلاث مباريات.

يجب أن يكون هناك دور كبير وفعال من سامى الشيشينى المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب وعمرو عبد السلام مدرب الحراس فى بث الثقة فى نفوس اللاعبين وتحفيزهم للفوز، وتأكيد ضرورة التغلب على الترجى والعودة بكأس السوبر الأفريقى للقاهرة من أجل إسعاد المصريين وكمان تحقيق أهداف كثيرة أخرى قبل مواجهتى القمة والترجى ذاته فى دورى الأبطال.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية