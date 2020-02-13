ذئاب الجبل.. احذروا

المقاولون العرب طوال تاريخه يمتلك قطاع ناشئين قويا، وخرج من بين صفوفه نجوم كثيرون حققوا الكثير وبعضهم حجز مكانا فى تشكيلة المنتخبات الوطنية، ولعل النجم العالمى محمد صلاح أبرز النماذج المؤكدة لنجاح قطاع الناشئين الأبرز فى مصر.

وخلال الأسبوع الماضى نجح قطاع الناشئين بالمقاولون فى الفوز بدرع بطولة الصيد السنوية للبراعم متفوقا على الأندية المصرية، فى إنجاز يحسب للمدربين فى قلعة ذئاب الجبل التى لا يوجد فيها مجاملات ولا محسوبية فى منح الفرصة للمواهب الحقيقية.

ولكن هذه النجاحات فى قلعة ذئاب الجبل مهددة بالضياع مستقبلا، بسبب ما تردد فى الفترة الأخيرة من تفكير إدارة المقاولون فى الاستثمار، فى فرق الناشئين من خلال بيع فرق الناشئين لأكاديميات خاصة تدفع مبالغ مالية وتشترك باسم النادى فى البطولات مع منح الفرصة لعدد محدود من الموهوبين للتواجد.

المهندس محمد عادل المشرف على الكرة رجل يمتلك الفكر الكروى، والاقتصادى القادر على تحقيق المعادلة فى توفير الإمكانيات والحفاظ على فرص المواهب فى التواجد بعيدا عن لعبة البيزنس.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية