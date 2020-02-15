ملخص الأسبوع

ما زال أداء الاتفاق محيراً.. في مباراة يقدم أجمل العروض ويحقق أفضل النتائج، ثم في مباراتين يتراجع ويخسر بسهولة.. ما زلت مقتنعاً أن الاتفاق “بعناصره المتميزة الحالية” يستحق جهازاً تدريبياً “أجنبياً” بشرط أن يكون الجهاز “أيضاً” متميزاً.

ـ يتقدم الاتفاق بهدفين قبل النهاية بـ 23 دقيقة، ثم يخسر خلال ما تبقى من الوقت بثلاثة أهداف، فالخلل هنا “فني” بنسبة تتجاوز 80%.

ـ خسر فريق أبها آخر 4 مباريات.. هل وصول الفريق للنقطة 23 أشعر اللاعبين بضمان البقاء ومن ثم الاسترخاء.. مازال هناك العديد من المباريات ولم يضمن فريق أبها “حسابياً” البقاء.

ـ مثلما كان فريق التعاون هو الأكثر إمتاعاً في الموسم الماضي، فإن فريق الوحدة “هذا الموسم” هو الأكثر إمتاعاً، ولكن أكثر ما يمكن لهذا الفريق أن يحققه “هذا الموسم” هو بطاقة آسيوية يستحقها هذا الفريق.

ـ رفعت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم “توصية” باستخدام تقنية “VAR” في منافسات دوري أبطال آسيا.. لكن في الأدوار النهائية.. وأكدت اللجنة أن لديها “وفرة” في الحكام العاملين على هذه التقنية.. لماذا تأخر واحد من “أغنى” اتحادات كرة القدم في العالم في استخدام هذه التقنية؟

ـ هل صحيح ما قاله رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم تريساكو من أنه “لا يمانع” من رفض بعض الأندية تكليف حكام محددين لقيادة مبارياتها؟ إذا كان ذلك صحيحاً فتلك مصيبة.. هل هذه لجنة حكام أم “ما تطلبه الأندية”.. إذا كان هذا فكر ورأي رئيس اللجنة فالمستقبل لهذه اللجنة لا يمنحنا التفاؤل.

ـ جانب التوفيق ياسر المسحل “رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم” عندما أعلن أن اتحاد الكرة سيعتمد بطولات الدوري بدءًا من موسم 1977 ـ 1976.. وهنا نوجه سؤالاً للمسحل: ماذا عن بطولات أقيمت وسبقت هذا التاريخ منذ تأسيس اتحاد الكرة خلال ما يقرب من 20 عاماً؟ هل كانت تجريبية؟ أم ليست من تاريخ الكرة السعودية؟

ـ رحيل صالح الصقري عن منصبه “إقالة أو استقالة” ومن ثم الخسارة أمام ضمك “للمرة الثانية هذا الموسم” أحداث تؤكد أن ما يحدث لفريق الاتحاد لا يمكن أن يكون “فنياً”، بل الأسباب تأتي من خارج الملعب.. كثير ممن شاركوا أمام ضمك في الدور الثاني لم يحضروا في لقاء الدور الثاني، وهذا تأكيد على براءة المستوى “الفني”.



*نقلاً عن الرياضية السعودية