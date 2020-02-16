الزمالك.. كبير أفريقيا

الزمالك بطل سوبر أفريقيا بجدارة واستحقاق، بعد التفوق على الترجى التونسى القوى، فى مباراة قدم فيها الفريق الأبيض درسا كرويا رائعا، فيه كل الفنون الكروية.



الفرنسى كارتيرون تفوق على الشعبانى مدرب الترجى فى التكتيك وإدارة المباراة، والتغييرات، ووضح أن الخواجة الفرنسى قرأ الترجى جيدا، وجاءت لدغة الهدف المبكرة بعد 100 ثانية فقط من بداية اللقاء، لتؤكد أن الأبيض قادم للفوز بهدوء وثقة.



فى السوبر الأفريقى، تفوق بن شرقى ومصطفى محمد وطارق حامد وأبو جبل وساسى وعبد الشافى والونش وعلاء، وكلهم نجوم، وأكد الخبراء أن الزمالك يمتلك مجموعة جيل ذهبى من اللاعبين هو الأفضل فى مصر وأفريقيا، فى شهور قليلة خطف السوبر الأفريقى والكونفيدرالية وكأس مصر، ولم يفلت منه إلا الدورى.



لا يمكن إغفال دور الجماهير الزملكاوية فلقد كان لها الغلبة فى مدرجات المباراة، ومنذ وصول بعثة الأبيض للدوحة، تحفز اللاعبين وتدعمهم بقوة، وبالتأكيد لا يمكن إغفال دور إدارة القلعة البيضاء ودور مرتضى منصور الذى كان «بطل المشهد»، وخطف الأنظار العالمية نحو السوبر الأفريقى بعد رفضه الذهاب دون ضمانات الكاف، والتعهد الحكومى بتأمين البعثة، وهى الأمورالتى جعلت الكل يترقب الزمالك ويدعمه وينتظر فوزه وتتويجه.

مبروك الزمالك.. ملوك أفريقيا.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية