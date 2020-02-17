دائماً ما تجذب بطولة دبي المفتوحة للتنس الأنظار وتخطف الأضواء من مختلف الأحداث الرياضية التي تقام في الفترة الحالية، لأسباب عديدة أهمها العمل الترويجي والإعلامي الاحترافي الذي يصاحب المنافسات قبل بدايتها بفترة طويلة ومروراً بأيام المنافسة.



هناك ألعاب ورياضات لدينا تتفوق جماهيرياً وتسويقياً على اللعبة التي من المفترض أن تكون ذات الشعبية الأولى لدينا، ولكن لضعف أشياء كثيرة باتت مدرجات كرة القدم طاردة وغير جاذبة إطلاقاً للجماهير من مختلف الأطياف، إلا لعدد محدود جداً.



وذلك عكس الرياضات الأخرى التي تجذب أنظار مختلف الجنسيات ومختلف الأطياف أيضاً، من أطفال وعائلات وفئة الشباب، مثل بطولات التنس في أبوظبي ودبي وسباقات الخيول، إضافة إلى رياضة الرغبي والكريكت لأسباب معروفة بطبيعة الحال.

الأمر الذي يعجبني في بطولة دبي للتنس، أنها تجذب اهتمام الأطفال في مختلف المدارس والعائلات، إضافة إلى شريحة كبيرة جداً من الشباب، وهناك جنسيات تأت خصيصاً من الخارج لمتابعتها، ويوفر المنظمون برامج ترفيهية متنوعة طيلة اليوم مناسبة لجميع الأعمار داخل الملعب وخارجه.



عكس كرة القدم لدينا، التي بات طاردة بداية من المستوى الفني وصولاً إلى التنظيم الضعيف من الأندية والرابطة على نواح عديدة جداً، بعيدة عن مسألة توفير الجوائز للجماهير والأمور الأخرى التقليدية جداً.



الأمر الذي يؤكد أن القائمين على أمر المسابقات المحلية لدينا فشلوا بامتياز في ملف الجماهير، هو أن الإمارات سبق واستضافت العديد من مباريات كرة القدم، شاهدنا الأهلي والزمالك والهلال والمريخ ومباريات ريال مدريد والأندية العربية في كأس العالم للأندية، جميعها شهدت حضوراً جماهيرياً غفيراً من قبل الجاليات الموجودة لدينا، ولكن لم نستفد منهم ولم نجذبهم تجاه مسابقاتنا المحلية.



من يقول إن الأمر متعلق بذوق الجاليات التي لدينا، يمكن ألا أتفق معه، لأن فترة الثمانيات والتسعينات شهدت حضوراً غفيراً من قبل الجاليات، وكانت الملاعب تشهد مستويات جيدة للحضور الجماهيري عكس الوقت الحالي.



الأمر فقط متعلق بالجوانب الإعلامية والتسويقية، وضعف العمل الجماهيري لدى الأندية، إذ باتت مقرات الأندية ضعيفة في الجوانب الثقافية والبرامج الترفيهية والرياضية المختلفة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية