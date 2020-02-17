عايزين «قمة سوبر»

يترقب عشاق الكرة المصرية بعد أيام قليلة مواجهة قمة مثيرة على أرض الإمارات بين الأهلى والزمالك على لقب السوبر المحلى، وسط أجواء احتفالية للجمهور الأبيض بعد الفوز بالسوبر الأفريقى، والجمهور الأحمر سعيد بانتصارات فريقه المحلية فى الدورى، وتحقيق 15 فوزا متتاليا.

لا خلاف أن القمة فى الإمارات تكون وسط اهتمام جماهيرى كبير للمصريين المغتربين هناك والذين لا يعرفون شيئا عن حروب التحفيل والفتنة التى انتشرت خلال الفترات الأخيرة على السوشيال ميديا والتى أصبحت خطرا يهدد الملاعب بفعل فاعل ويتورط نجوم سابقون فى إثارة الفتنة بحثا عن الشهرة التى غابت عنهم منذ اعتزالهم.

قمة السوبر المصرى تحتاج تضافر كل الجهود لتخرج فى شكل يليق بالكرة المصرية والقطبين، ولازم كل الناس تتحمل مسؤولياتها مش كل شوية إعلاميين يستضيفوا لاعبين سابقين ويسألوهم عن مستوى مهاجمين فى الزمالك مثلا والإجابة معلومة بهدف إثارة الجمهور الأبيض، والإعلاميون الآخرين يبتعدون عن اللقطات التى تسخن الجمهور، خاصة صغار السن منهم لأن ردود أفعالهم يكون مبالغا فيها وتصل للفوضى.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية