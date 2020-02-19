زيزو ومتعب والثعلب

مع أقتراب السوبر المصرى بين الاهلى والزمالك في ابوظبى المقرر لها غدا ، ولا صوت يعلو في الشارع الكروى والاعلام الرياضى فوق القمة المرتقبة بين توقعات وأمال واحلام الجمهورين .

والجميل خلال الساعات الأخيرة هي الروح التي ظهر عليها كبار نجوم القطبين من تصريحات نموذجية للروح المطلوب بين الناديين ، فخرج زيزو نجم الاهلى والمدير الرياضى في بيراميدز يؤكد انه كان يشجع الزمالك بحماس وتوتر في مواجهة الترجى وشعر بالقلق بعد تعادل الفريق التونسى ، مما يكشف معدن النجوم الكبار بعيدا عن التعصب .

وكان الثعلب حازم إمام متميزا في كلماته عن احترام وتقدير قوة الاهلى وتمنياته فوز الزمالك وتاكيد ضرورة تركيز اللاعبين بعيدا عن تسخين الجماهير ، وهو نفس الامر الذى ظهر عليه عماد متعب أحد المواهب التحليلية الكروية وهداف الاهلى التاريخى بان الزمالك ناد كبير وقدم الكرة المصرية بشكل رائع في السوبر الافريقى ولابد أن تكون قمة أبو ظبى قدوة وصورة مشرفة للكرة المصرية .

*نقلاً عن اليوم السابع المصرية