لماذا تفاجأتم بفوز أتلتيكو مدريد على ليفربول؟

تغلّب بالأمس أتلتيكو مدريد على حامل لقب دوري أبطال أوروبا وأفضل فريق في العالم بدون منازع نادي ليفربول الانكليزي بهدف نظيف، في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأم.

كثيرون تفاجأوا بفوز أتلتيكو، لكنّ أسبابًا عديدة تجعل فوز أتلتيكو منطقيًّا ومتوقّعًا، سنعرضها في ما يلي:

أولا، أتلتيكو مدريد هو أصعب خصم ممكن أن يواجهه ليفربول بسبب أسلوب لعبه الذي يغلق المساحات جيدًا، ما يحدّ كثيرا من خطورة صواريخ ليفربول ماني وصلاح وأرنولد، وقد تجلّى ذلك في عدم تسديد لاعبي ليفريول أي تسديدة على المرمى طوال الدقائق التسعين!!

ثانيًا، استضافة أتلتيكو مدريد للمباراة والتزامه بعادته باكرام وفادة ضيوفه، فمن يراجع التاريخ القريب لدوري الابطال، يدرك أنّ الفوز في عقر دار أتلتيكو مدريد في مرحلة خروج المغلوب مسألة شبه مستحيلة! تذكّروا بايرن 2016 وبرشلونة 2014 و2016، وريال مدريد 2015 و2017 ويوفي 2019... جميع هذه الاندية لم تنجح بالفوز في معقل أتلتيكو مدريد في مرحلة خروج المغلوب، وهذا منطقي نظرًا لأجواء ملعب أتلتيكو مدريد الملتهبة وحماسة لاعبي "الروخيبلانكوس" ومدربهم العبقري..

ثالثًا، خبرة المدرب سيميوني وأبنائه الأوروبية وارتقاؤهم الدائم الى المستوى المطلوب في دوري الأبطال، فقد وصل الأتلتيكو في عهد سيميوني الى نهائي نسختي 2014 و2016 والى نصف نهائي نسخة 2017 وربع نهائي نسخة 2015 وثمن نهائي نسخة 2019، دون أن ننسى فوزهم بالدوري الأوروبي وبالسوبر الأوروبي في سنتي 2012 و2018!

رابعًا، عزيمة أتلتيكو مديد على انقاذ موسمه بعد تذبذب نتائجة المحلية حيث يحتل المركز الرابع في الدوري الاسباني وخرج من الباب الصغير في كأس الملك أمام كولتورال ليونيسا الذي يلعب في الدرجة الثالثة الاسبانية وخسر نهائي السوبر الاسباني أمام غريمه الأزلي ريال مدريد..

باختصار، حقق أتلتيكو مدريد فوزًا لافتًا على ليفربول دون أن تتلقّى شباكه أي هدف، لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل يتمكّن أبناء سيميوني من التأهل في "جحيم الأنفيلد" حيث قلبت الطاولة على برشلونة برباعية نظيفة في الموسم الماضي؟