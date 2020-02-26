الرياضي طبيب نفسه

ليس سراً أن ممارسة الرياضة لها الأثر الايجابي على صحة الإنسان، لكن هل تعرف الفوائد الأكثر شيوعاً في تحسين صحتك بسبب ممارسة النشاط البدني؟

ـ تحسين النوم: بذل المجهود البدني أثناء ممارسة أي نشاط بدني يجعل الرياضيين لا يعانون عن الأرق والقدرة على النوم بسهولة.

ـ تخفيف التوتر: التمرين هو تقوية مزاج عظيمة وقد أثبت الدراسات أنه وسيلة فعالة لتخفيف التوتر.

ـ يقوي جهاز المناعة: يوجد معادلة مشهورة في عالم الرياضة نصها “تمرين أكثر = تمرض أقل”.

ـ فوائد الصحة العقلية: النشاط البدني مفيد لصحتك العقلية أيضًا، حيث يمكنه محاربة مشاعر القلق والاكتئاب وزيادة حدة التركيز وتحسين احترام الذات.

ـ إدارة وزنك: لا يقتصر النشاط البدني على حرق السعرات الحرارية فحسب، بل يحسن عملية الأيض أيضًا على المدى الطويل.

ـ تعزيز اللياقة الهوائية: يمكن أن تؤدي المشاركة في الأنشطة الرياضية الهوائية مثل الجري، ركوب الدراجات، والسباحة إلى تحسين كفاءة جسمك على نقل واستخدام الأكسجين في الرئتين والدم.

ـ تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: القلب عبارة عن عضلة تقوى بالرياضة، لذلك يساعد التمرين المنتظم في تحسين الصحة العامة لنظام القلب والأوعية الدموية بأكمله.

ـ انخفاض ضغط الدم: النشاط البدني يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ما يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم.

ـ يقلل النشاط البدني من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان: الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي والقولون والرئة.

ـ يقلل النشاط البدني من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري: يعني القلب الأكثر صحة انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري.

ـ تحسين قوة العضلات والتحمل: تمارين المقاومة تتحدى نظامك العضلي، ما ينتج عنه عضلات أكبر وأقوى.

ـ مرونة المفاصل ودرء هشاشة العظام: تساهم الرياضة في مرونة مفاصل الجسد بصورة تسمح لرياضي يستمتع بحياته مقارنة بغير الرياضيين إلى جانب دور النشاط البدني في درء هشاشة العظام بسبب تمتع الرياضي بعظام قوية.

لا يبقى إلا أن أقول:

بين فترة وأخرى أحرص في هذه الزاوية “هندول” على نشر الفوائد الصحية لممارسة الرياضة من أجل نشر الوعي في المجتمع وتحفيز الجميع على التحول من الخمول إلى النشاط البدني. اجعل للرياضة مساحة في حياتك لكي تستمتع بصحة أفضل.



*نقلاً عن الرياضية السعودية