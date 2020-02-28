الزمالك.. تكرار الشطار

الليلة الزمالك فى مواجهة قوية ثأرية أمام الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، والفوز الأبيض ضرورى وبنتيجة كبيرة تساعدهم قبل الذهاب إلى تونس لخوض العودة.

ربما يسيطر القلق على بعض الجماهير من تأثر الفريق الأبيض بأحداث القمة وعقوبات الانضباط، لكن الحقيقة الجهاز الفنى نجح فى إبعاد لاعبيه عن كل الأحداث، ويقوم سامى الشيشينى بدور كبير فى بث روح الفوز، مؤكدا قدرة الأبيض على تكرار ثلاثية السوبر الأفريقى على بطل تونس منذ أسبوعين فى الدوحة، ولعل قرار مرتضى منصور بصرف المكافآت خلال الساعات الماضية له دور إيجابى فى الراحة النفسية بين صفوف الفريق.

الزمالك قوى ويمتلك كل عوامل تحقيق فوز كبير ليكون تكرار الشطار.

*نقلاً عن اليوم السابع المصرية