** كل انتصار يحققه فريق مصرى على مستوى المنافسات الإفريقية أو الإقليمية هو انتصار للكرة المصرية يضاف إلى رصيدها من الألقاب والبطولات، وسيبقى من المنطقى أن نتمنى فوز فرقنا الخمسة، المشاركة فى ثلاث بطولات إفريقية وعربية، وهى الزمالك والأهلى والمصرى بيراميدز والإسماعيلى، وهذا يتمناه من يحب كرة القدم ويشجعها، ومن يدرك أهمية الفوز بالألقاب والبطولات للكرة المصرية التى جمعت من منافسات الأندية على المستوى الإفريقى 34 بطولة منذ عام 1969.

** 48 ساعة إفريقية أمام الزمالك والأهلى. يخوض الأول اليوم مباراة الترجى التونسى ويخوض الثانى غدا مباراة صن داونز. وهما منافسان على درجة عالية من القوة ومن الشخصية المميزة. ولا شك أن اللعب على الأرض يختلف عن اللعب خارجها. إلا أن الزمالك يلعب مباراة اليوم مسلحا بانتصارين وببطولتين كبيرتين حققهما خلال أسبوع واحد على حساب فريقين قويين وهما الترجى والأهلى، السوبر الإفريقى والسوبر المصرى.

** كان الزمالك قدم عرضا تكتيكيا جيدا أمام الترجى، ونجح فى إرباك حسابات منافسه بهدفه المبكر الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة الثانية، فبدا أن الفريق التونسى يبدأ المباراة متأخرا، وكان الهدف من جملة لعبها الزمالك عدة مرات فى الدورى المحلى بمناورة مشتركة بقيادة مصطفى محمد المتحرك وأوباما الذى يقوم بالاختراق من العمق، وتألق العديد من لاعبى الزمالك فى السوبر الإفريقى وفى مقدمتهم بن شرقى صاحب الهدفين الثانى والثالث فخرجت المباراة فى صورة حلوة.

** الأهلى يواجه غدا صن داونز الجنوب إفريقى وهو فريق مميز من القوى الجديدة التى ظهرت على خريطة اللعبة الإفريقية ويلعب كرة أرضية سهلة وبسيطة للغاية ويتيمز بسرعات لاعبيه لاسيما خط وسطه الذى يتحول بفضل تلك السرعة بين مهام الهجوم والدفاع، وفى المقابل تغيرت ملامح الأهلى وقوته عن المواجهة الأخيرة بين الفريقين، وذلك بشهادة موسيمانى مدرب صن داونز نفسه الذى وصف الفريق بأنه أصبح أقوى كثيرا مما كان عليه، بعدما دعم صفوفه بصفقات قوية بجانب أنه يتصدر مسابقة الدورى المحلى برصيد 48 نقطة جمعها من انتصارات متتالية، باستثناء المباراة رقم 16 التى انسحب منها الزمالك وفقا لقرار اتحاد كرة القدم.

** هذه هى المواجهة الخامسة بين الشعبانى وكارتيرون، بعدما تواجها للمرة الأولى فى ذهاب الدور النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2018، حينما كان المدرب الفرنسى يتولى تدريب الأهلى المصرى، والمرة الأخيرة فى كاس السوبر الإفريقى بالدوحة. وتولى كارتيرون تدريب الزمالك فى الثالث من ديسمبر الماضى، خلفا للمدرب الصربى ميتشو، وقاد كارتيرون الزمالك فى 18 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق 11 انتصارا وستة تعادلات وخسارة.

** يذكر أن الزمالك لعب خمس مباريات خلال شهر فبراير الحالى.. بينما لعب الترجى 6 مباريات كان آخرها أمام حمام الأنف فى الدورى التونسى الذى يتصدره الفريق برصيد 44 نقطة، كما لعب الأهلى 5 خمس مباريات خلال هذا الشهر أيضا ولعب صن داونز 5 مباريات آخرها فى الكأس المحلى أمام فريق فان يونيفرستى.

** كل التوفيق للناديين الكبيرين الزمالك والأهلى ولأندية المصرى وبيراميدز والإسماعيلى الذى سيخوض موقعة صعبة أمام الرجاء المغربى الشهر المقبل.

*نقلاً عن الشروق المصرية