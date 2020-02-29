عرابى وحلم الملاكمة المصرية

غم أنها من أقدم الألعاب التى مارسها المصريون، ومن أكثر الألعاب التى صادفت الإعجاب والهوى المصرى.. ورغم أن اتحادها تأسس علم 1923 ليكون من أوائل الاتحادات الرياضية فى مصر، وترأسه جعفر والى باشا، سعيدًا بذلك لأنه لم يجد هذه اللعبة تقل عن كرة القدم التى كان الباشا رئيس اتحادها فى نفس الوقت.. ورغم أن مسابقاتها وبطولاتها الرسمية بدأت عام 1923 وكانت من أولى الألعاب التى مثلت مصر فى دورات أوليمبية بداية من دورة باريس 1924.. ورغم أن دراسات العلم الحديث تؤكد أنها من أهم الألعاب التى يمكن للمصريين التفوق والتألق فيها.. إلا أن الملاكمة المصرية بقيت بعد كل ذلك من الألعاب التى لا تشهد انتصارات كبرى حقيقية.. وكانت الميدالية الأوليمبية الأولى عام 2004 فى دورة أثينا هى الميدالية البرونزية للبطل محمد على فى وزن فوق الثقيل.. وفاز معه فى نفس هذه الدورة الأوليمبية بميداليتين برونزيتين أيضا كل من البطلين أحمد إسماعيل فى وزن خفيف الثقيل.. ومحمد السيد فى وزن الثقيل.. وكأن دورة أثينا كانت مجرد جملة اعتراضية فى كتاب التاريخ الأوليمبى للملاكمة فى مصر.. فلا ميداليات قبلها أو بعدها حتى الآن.. وإذا كان عبدالرحمن عرابى هو الملاكم المصرى الوحيد الذى تأهل هذا الأسبوع إلى دورة طوكيو الأوليمبية المقبلة.. فإننا سنحمّله فوق طاقته إن طالبناه بميدالية أوليمبية رغم أمنياتنا بأن ينجح فى ذلك.. ومع كل الاحترام لاتحاد الملاكمة ومسؤوليه وأجهزته الفنية.. إلا أن ما جرى فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لطوكيو بات أمرًا يستحق التوقف والاهتمام أيضًا.. فقد كانت من أسهل التصفيات الأوليمبية فى تاريخ الملاكمة المصرية، ورغم ذلك لم يتأهل سوى ملاكم مصرى واحد وأخفق سبعة ملاكمين فى تحقيق ذلك.. وهكذا سيشارك ملاكم مصرى واحد فى طوكيو مقابل 14 ملاكمًا إفريقيًّا، منهم 7 من الجزائر و4 من المغرب و2 من تونس.. وبعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة وأيضا ذهبية ألعاب البحر المتوسط، ستُحدد مشاركة عبدالرحمن عرابى فى بطولة العالم المقبلة فى مايو ترتيبه عالميًا ومدى اقترابه من الحلم الأوليمبى.. وأفضل نتيجة لمصر فى بطولات العالم كانت الميدالية البرونزية لقبارى عبدالكريم فى موسكو 1990، ثم مصطفى أحمد قللينى فى سيدنى 1991.. وأتمنى تكرار ذلك فى باريس 2020.



*نقلاً عن المصري اليوم