الشوط الثانى.. حاسم

نجح قطبا الكرة المصرية فى الفوز بالشوط الأول بالقاهرة فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، فحقق الأهلى فوزا مهما على صن داونز بهدفين نظيفين، وتغلب الزمالك على الترجى التونسى بثلاثية مقابل هدف، ويتبقى الشوط الثانى فى جنوب أفريقيا وتونس حيث حسم تذكرة العبور لنصف نهائى الأبطال.

نعم الزمالك قدم عرضا قويا مؤكدا تفوقه على الترجى بفوز ثلاثية سبقه فوز كبير ببطولة السوبر، ولكن اللعب فى تونس قصة تانية لأن فريق «الدم والذهب» سيقاتل للدفاع عن لقبه ويتسلح بجماهيره الغفيرة، لذا يحتاج الأبيض للحفاظ على التركيز والروح القتالية التى ظهر بها فى مباراتى السوبر الأفريقى ومواجهة القاهرة الأخيرة.

والأهلى رغم فوزه بهدفين نظيفين، لكن صن داونز فريق كبير ومدربه موسيمانى متميز ويجيد التعامل مع المواجهات الكبيرة، وكما قال «اللعب فى جنوب أفريقيا مختلف واسألوا الوداد والترجى».. كلام موسيمانى مهم وحقيقى، ولكن لاعبى الأهلى يحتاجون لاستدعاء روح التحدى والحفاظ على شباكهم وعلاج الأخطاء الدفاعية التى ظهرت مؤخرا .

انتهى شوط فى القاهرة، والشوط الثانى سيكون حاسما للمصريين فى تونس وجنوب أفريقيا.

*نقلا عن اليوم السابع