كل الظروف فى صالح الزمالك أمام الترجي ولكن!

معنويا ونفسيا وفنيا الزمالك مؤهل بشكل كبير لتخطى عقبة الترجى، ومن ثم التأهل لدور نصف النهائي.. كل الظروف فى مباراة اليوم لصالح الفريق الأبيض من حيث نتيجة مباراة الذهاب 3 -1، والفوز فى آخر مواجهتين بين الفريقين خلال أسبوعين فقط، فضلا عن غياب مدرب باب سويقة معين الشعبانى وثنائى الفريق خليل شمام وعبد الرؤوف بلغيث على خلفية العقوبات الصادرة ضدهم من الكاف جراء ما حدث فى مباراة الذهاب بالقاهرة.

فنيا، وضح أن الزمالك متفوق على الترجى فى المستوى والأداء داخل الملعب على الشكل الجماعى، وكذلك الفردى حيث يضم اسكواد الفريق الأبيض مجموعة من اللاعبين المهرة أصحاب القدرات الخاصة تجعلهم قادرون على صنع الفارق فى أى لحظة من المباراة مثل بن شرقى ومصطفى محمد وأوناجم وأوباما وزيزو، وهو ما يفتقده الترجى المرحلة الحالية بعد بيع أغلب لاعبيه المميزين مقابل ضم لاعب واحد جديد صاحب مستوى طيب هو الليبى حمدو الهونى ولكن مع إحكام الرقابة عليه يغيب دوره.

وأمام غيابات الترجى، يملك الزمالك حلول تتيح له الاستفادة من النقص الواقع فى صفوفه، من خلال اللعب بثلاثى فى وسط الملعب فرجانى، طارق حامد وينضم إليهما زيزو لمراقبة الهونى للقضاء على خطورة جبهته اليسرى وفى نفس الوقت تحقيق زيادة عددية وسيطرة على منطقة المناورات، بما يساعد الأبيض إحكام سيطرته على مجريات المباراة والاستحواذ على الكرة، لامتصاص حماس الترجى والتقليل من دوافعه للتعويض.

ورغم أن كل الظروف فى صالح الزمالك أمام الترجى لكن يبقى النجاح والتفوق، من أجل حجز بطاقة نصف النهائي، متوقفا على شخصية الفريق الأبيض فى الاستفادة من كل العوامل المرجحة لتأهله دون التكاسل عليها، وعدم بذل الجهد المؤدى للخروج بأفضل نتيجة، خصوصا أن المنافس مهما كان يعانى، سيقاتل حتى النهاية لاسيما وأن المباراة على أرضه ووسط جمهوره.

وكعهده فى الفترة الأخيرة يتقمص الزمالك شخصية البطل بعدما حصد بطولتى السوبر الأفريقى والمصري، كل الآمال أن يواصل ويستمر على ذلك الليلة أمام الترجى، ويظهر بنفس الروح والتركيز الذى كان عليه فى المباريات الماضية، من خلال استغلال انصاف الفرص بالشراسة المطلوبة والعمل على تسجيل هدف مبكر يقتل المباراة ويزيدها صعوبة على صاحب الأرض، ليقترب خطوة جديد من الوصول إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية