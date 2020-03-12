التردد.. غلط

تأجيل مباريات الدورى، اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية، قرار سليم تأخر بعض الوقت، حيث صدر قرار رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة منذ 48 ساعة وانتظرت الجبلاية حتى صدر قرار الإجازة للعاملين وبعده تحركت الجبلاية لإعلان التأجيل.

مطلوب من اتحاد الكرة المتابعة الدقيقة لكل الأحداث فى كل المجالات وعدم التردد لأن تأخر التأجيل يتسبب فى خسائر مالية للأندية وارتباك فى الفنادق وأماكن المعسكرات بخلاف حالة التشتيت الذهنى للأجهزة الفنية.

لا خلاف أن أعضاء اللجنة الخماسية شخصيات ناجحة فى عملهم الخاص، ولكن يكون هناك ارتباك وتردد فى بعض المواقف التى تحتاج للسرعة والحسم حتى لا يرى البعض أو الاجتهاد بأن هناك أندية تتدخل أو ضغوط فى اتخاذ قرارات ضرورية، مثلما حدث وكان هناك عناد فى إقامة مباراة القمة بالدورى فى ظل منطق سليم بعدم اللعب حفاظا على الفريقين الأهلى والزمالك قبل خوض مبارياتهم الحاسمة فى مشوارهم بدورى الأبطال الأفريقى، ولكن العناد كان سيد الموقف بعيدا عن الصح، وهذا الخطأ فى اتخاذ قرارات غلط من أجل العند فقط.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية