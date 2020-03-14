كورونا يوقف الرياضة

يعيش العالم أوضاعاً صعبة للغاية مع تفشي فيروس كورونا وانتشاره في عدة دول، الأمر الذي ضرب الرياضة وأدى إلى إيقاف العديد من المناشط لمختلف الألعاب حول العالم، أبرزها القرارات الأخيرة التي صدرت من الاتحاد الأوروبي بتأجيل دوري أبطال أوروبا ومسابقة يوربا ليغ بسبب الفيروس.



كما أوقفت رابطة الدوري الإنجليزي منافسات «البريمييرليغ»، وقبلها ذهبت إيطاليا وإسبانيا وغيرهما من الدول، خاصة أن فيروس كورونا أصاب الرياضيين، ما أجبر الأندية على دخول الحجر الصحي وعزل اللاعبين والأجهزة الفنية وحتى الموظفين.

الأمر يبدو أنه خارج السيطرة تماماً في القارة العجوز، والاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي «يويفا» سيحدد أشياء كثيرة جداً حول استمرار مسابقات أوروبا في الموسم الحالي، أو إمكانية إلغائها في حال استمرار تفشي الوباء.



ولا بد أن نشيد بقرارات الرابطة والاتحاد الإماراتي المبكرة بإيقاف الحضور الجماهيري، ومسابقات المراحل السنية، ونشيد أيضاً بجهود حكومتنا الرشيدة ووزارة الصحة.



ونأمل أن تكون هناك خطة واضحة من قبل الرابطة والاتحاد، في حال تدخل فيفا وطلب تأجيل كافة المباريات، لا سيما أنه اقترح بالأمس تأجيل منافسات مارس وأبريل إلى وقت لاحق.



علماً بأن الأجواء لدينا مختلفة تماماً عن أوروبا، لأنه إذا ما دخل شهر مايو واشتد الصيف من المستحيل أن تتمكن الأندية من ممارسة اللعبة لشدة الحرارة التي تشكل خطراً حقيقاً على حياة اللاعبين.



لذلك نأمل أن نرى حلاً واضحاً من الرابطة حول إمكانية إعادة جدولة المسابقة، عبر ضغط المباريات والعمل على إنهاء الدوري مبكراً في حال استمراره على ما هو عليه حالياً، بدل أن تلعب أنديتنا مباراة واحدة كل أسبوع فقط.



لأنه إذا أوصى الاتحاد الدولي بإيقاف المسابقات نظراً لانتشار فيروس كورونا حول العالم، فأكثر الاتحادات التي ستتجه إلى إبطال وإلغاء موسمها الرياضي هي الموجودة في المنطقة لدينا، لأن حلول أوروبا واضحة منذ الآن بإمكانية إنهاء الدوري في فترة الصيف، عكس الواقع الذي لدينا بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، لذلك نأمل أن تعقد الرابطة اجتماعها مع الأندية عن بُعد بلا شك وتتعرف على الاقتراحات الممكنة مع الأخذ برأي الصحة العامة التي تعتبر أهم من كل شيء بكل تأكيد.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية