برامج القناة الرياضية.. والتقييم!!

يعد التقييم لكل مشروع أو برنامج عملية مهمة للغاية، فمن خلال تقييم البرامج أو المشاريع يتم تحديد وتشخيص الإيجابيات والسلبيات، وهذه بحد ذاتها خطوة مهمة لتحديد مدى نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه. لا يختلف اثنان على أن نجاح أي برنامج تلفزيوني ناتج عن توافر عدة عناصر تتضافر معًا لتخلق مادة إعلامية متميزة ومهمة تضمن نجاح البرنامج، فالمذيع الذي يملك شخصية و«كاريزما» وحضورًا أمام الكاميرا يجعل البرنامج حليفه النجاح والشهرة، وأيضًا الإعداد الجيد من فريق العمل، ولا ننسى دور الضيوف وشخصياتهم وثقافتهم والتي تلعب الدور الرئيس لإنجاح أي برنامج، فالاختيار الصحيح لهم يضفي الكثير للبرنامج.

إن من العناصر المهمة في إنجاح أي برنامج، المقدم أو المذيع، إذ يفرض شخصيته نفسها دائما بقوة ما يملكه من أدوات تساعده على إخراج البرنامج بالصورة اللائقة، حيث من الواجب أن يكون واسع الثقافة والاطلاع، كي يستطيع إدارة دفة الحوار، ربما يكون مضمون الحلقة الحوارية مهمًا للمشاهد ولكن عدم إلمام المقدم أو المذيع بالمحتوى قد يتسبب في عدم إيصال فكرة الحلقة للمشاهد بالشكل المناسب والصحيح.

هناك الكثير من البرامج الحوارية التي تعرض على قناة البحرين الرياضية، أعدت ورسمت لها أهدافًا لتحقيق نجاحها من خلال زيادة عدد المشاهدة، ولكن بعضها تفتقد لعناصر النجاح والتشويق، فتارة نجد مقدم البرنامج بعيدًا كل البعد عن محتوى البرنامج، وتارة نجد أن المقدم ليس لديه حضور قوي أمام الكاميرا هذا من جانب، ومن جانب آخر نشاهد بعض البرامج والتي تستضيف بعض الضيوف الذين ليس لديهم الأسلوب الأمثل في إيصال المعلومة أو الفكرة التي تضفي على البرنامج وتجعله من البرامج الناجحة.

التساؤل الذي يطرح نفسه، هل هناك آلية تقييم تعتمد عليها قناة البحرين الرياضية في تقييم برامجها؟ وإذا كانت هناك فعلاً آلية فأين هي المخرجات الإيجابية لذلك التقييم؟ أما إذا كانت الإجابة «بالنفي»، فإن المسؤولية مشتركة ما بين وزارة الإعلام والمسؤولين عن القناة الرياضية في تطوير البرامج وفريق العمل، فمن غير المنطقي أن نشاهد فوارق كبيرة بين برامج قناة البحرين الرئيسة وبرامج قناة البحرين الرياضية على مستوى العناصر الأساسية للبرنامج.



*نقلاً عن الأيام البحرينية