«تحرك» اللجنة الخماسية

تأجيل مباريات المنتخب الوطنى مع توجو، فى ضوء قرارات الكاف وفيفا للوقاية والاحتراز من فيروس كورونا، تأتى منطقية فى ضوء القرارات المتلاحقة من الاتحادات الأوروبية لتعليق الدورى بسبب ظهور حالات إيجابية لعدد من اللاعبين.



مازال اتحاد الكرة يدرس ويفكر ويتشاور وينتظر قرار الدولة بتعليق المباريات، رغم أن الأمر لا يحتاج تفكيرا فى ظل خطورة الموقف وتحركات العالم كله لمحاصرة المرض الذى بات وباء عالميا.

الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية، كشفت عن ترقب اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء لحسم الأمر باستكمال مباريات الدورى من عدمه، وربما يكون الأمر مقبولا، لأن هناك عقود رعاية وبث وأمورا كثيرا متشابكة تحتاج قوة تدعم القرار، لكن لماذا لا يتم تعليق مباريات الأقسام الأخرى بالثانى والثالث والرابع والناشئين التى فيها أعداد ضخمة من اللاعبين يشاركون، وفرصة ظهور الفيروس وانتشاره ستكون أكبر؟



مستر عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية ورئيس منظومة الكرة حاليا، لا تنتظر كثيرا، اتخذ قرارا حاسما بتعليق المسابقات، وانتظر قرار رئيس الوزراء بشأن الدورى، الموضوع لا يحتمل تردد وارتباك.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية