أين نجوم مصر؟

انريا انيلى رئيس نادى يوفنتوس الايطالى تبرع بمبلع 10 ملايين يورو لدعم الدولة الايطالية في حربها لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذى بات رعبا مميتا في الشارع الإيطالى، بشكل خاص، والعالم عامة.

تحرك رئيس يوفنتوس يأتى بعد ساعات من موقف مشابه فعله بيرلسكونى رئيس ميلان الأسبق وتبرعه بمبلغ 10 ملايين يورو لنفس الغرض لمواجهة كورونا، وانسينى لاعب نابولى تبرع بمبلغ 100 الف يورو، وبالوتا رئيس روما تبلغ بـ 50 الف يورو، ونفس الامر بدأ يظهر بتبرع نادى تشلسى بفندق اللاعبين الخاص به لصالح وزارة الصحة الإنجليزية ، وساديو مانى لاعب ليفربول تبرع بـ 45 الف يورو لبلاده السنغال لمكافحة كورونا ، والتونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الاسماعيلى تبرع مع عدد من اللاعبين التوانسة لدعم جهود بلادهم لمواجهة كورونا ، و لاعبين اخرين في كل دول العالم يتحركون في نفس الاتجاه .

بينما في مصر نجد نجوم الكرة ينشرون صور وفيديوهات لا تتعدى حاجز الكلام للشو فقط عن النصيحة بالتزام المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية، دون تحرك مادى ملموس، مثل التبرعات المالية أو العينية لدعم الدولة المصرية التي اتخذت إجراءات كثيرة للوقاية من كورونا أو مواجهة الحالات التي ظهرت فعليا وهى كلها أمور تحتاج أموالا طائلة، وتكاتف الجميع واجب وطنى.. متى يتحرك نجوم الكرة المصرية.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية