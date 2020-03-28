الإسكندرية والحلم الأوليمبى

لليوم الثالث على التوالى.. أواصل التقليب فى أوراق التاريخ الرياضى المصرى بحثًا عن حكايات وحقائق مجهولة ومنسية ومهملة.. وبعد الإشارة لأول بطل أوليمبى مصرى فاز بفضية التنس فى أول دورة أوليمبية فى أثينا 1896.. ثم مشاركة مصر فى دورة أوليمبية استثنائية 1906.. أتوقف أمام الإسكندرية التى حاولت استضافة دورة 1916 الأوليمبية.. ونافست فى ذلك برلين وأمستردام وبروكسل وبودابست وكليفلاند.. فقد رأى انجيو بولاناكى أنه من حق الإسكندرية استضافة دورة أوليمبية.. وكان بولاناكى يونانيًا، وُلد وعاش فى الإسكندرية وأنشأ فيها العديد من الأندية والمنشآت الرياضية، قبل أن يصبح عضوًا باللجنة الأوليمبية الدولية ممثلًا لمصر وتربطه الصداقة العميقة مع البارون دى كوبرتان، مؤسس الحركة الأوليمبية الحديثة.

وفى عام 1909 حصل بولاناكى على موافقة بلدية الإسكندرية لإنشاء ملعب أوليمبى فى منطقة الشلالات.. وتأييد الخديو عباس حلمى الثانى.. وأقنع أهل الإسكندرية وقتها بهذا الحلم الأوليمبى، فتسابقوا للتبرع لإكمال هذا الملعب.. ثم أسس الاتحاد الرياضى المصرى المختلط فى الإسكندرية، وأسس بها أيضًا اللجنة الأوليمبية المصرية.. وكان دائم الإلحاح على أن إقامة دورة أوليمبية فى الإسكندرية، أى إفريقيا، هو تجسيد لحلم البارون دى كوبرتان بانتشار الألعاب الأوليمبية فى مختلف قارات العالم.. وفى يناير 1914 أرسل بولاناكى الطلب الرسمى لاستضافة دورة 1916، معززًا بموافقة وضمان السلطات المصرية.. وبمنتهى الذكاء.. خطط بولاناكى لأن تكون الإسكندرية مقرا للاحتفال الدولى بمرور عشرين عاما على أول اجتماع أوليمبى.. وفى الشاطبى أقيم هذا الاحتفال فى الخامس من إبريل 1914، ليرتفع العلم الأوليمبى بحلقاته الخمس ويشاهده الناس لأول مرة فى التاريخ.. وفى واحدة من أهم وأعمق الدراسات عن بولاناكى ومشواره الرياضى والسياسى.

أكد كريستيان واكر، أستاذ التاريخ الألمانى المتخصص فى التاريخ الرياضى والأوليمبى.. أنه ليس معروفا ما إذا كان العلم الأوليمبى الذى شاهده الناس لأول مرة فى الإسكندرية أرسله دى كوبرتان من باريس أم صممه بولاناكى بعد حوار خاص مع كوبرتان.. وللأسف لم يتحقق حلم الإسكندرية، حيث اختارت اللجنة الأوليمبية فى الرابع من يوليو 1914 فى استكهولم، مدينة برلين لاستضافة دورة 1916 التى ألغتها الحرب العالمية الأولى.. واضطرت الإسكندرية للانتظار 17 عامًا لتحاول من جديد استضافة دورة 1936.. وكانت حكاية أخرى أشد غرابة وأكثر حزنًا من الحكاية الأولى.



*نقلاً عن المصري اليوم