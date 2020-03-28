في انتظار قرار الرابطة

ننتظر أن نرى تجاوباً من قبل رابطة المحترفين في وقت سريع بخصوص استمراية الموسم الحالي أو تأجيله أو إلغائه، وذلك بعدما كثر الحديث في الشارع الرياضي المحلي، بالإضافة إلى عدم اتضاح الصورة في مختلف مسابقات العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

إذ اتجهت بعض الاتحادات العربية إلى تأجيل المسابقة إلى أغسطس المقبل مثل البحرين، وهناك اتحادات أوروبية ألغت بعض المسابقات مثلما حدث لدى الاتحاد الإنجليزي، ولكن الرؤية لدينا تبدو غير واضحة حتى اللحظة، على الرغم من أن لعب كرة القدم في الصيف صعب جداً بالنسبة لنا.

أمر ثان يجب أن تنتبه له الأندية والرابطة، وهو تصريح من النجم الإنجليزي فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، الذي طالب بتوضيح استمرارية الدوري من عدمه، وذلك لأن اللاعبين باتوا يعانون من الإرهاق الذهني والبدني، وأكد المدرب أنه متخوف من الضغط البدني الهائل في تدريبات العزل المنزلي، وهو ما سيؤثر على اللاعب بشكل مباشر أو بآخر.

لذلك على الرابطة أن توضح للأندية من الآن، الخطط الموضوعة، وأن تعلنها للشارع الرياضي، بدلاً من نشر الأخبار المبهمة وغير الواضحة، مثلما حدث في الاجتماع الأخير، لأن الموضوع بسيط للغاية ولا يحتاج إلى كل ذلك الغموض، وحتى لو كانت هناك ردة فعل عكسية للقرار التي تطلع اللجنة لإصداره، يمكن أن تكون ردة الفعل مفيدة للرابطة، لذلك لا داع للتخوف واتباع ذات الطرق التي كنا نعاني منها قديماً في كرة القدم.

وأعتقد أن الأمور لدينا واضحة، فقط جمع آراء الأندية عبر اجتماع فيديو، وأغلب الآراء ستطالب بتأجيل الدوري إلى قبل الموسم المقبل أو الإلغاء، لأن صحة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجميع أهم من كرة القدم.

بالإضافة إلى ذلك، هناك لاعبون تنتهي عقودهم في الفترة القليلة المقبلة، وإذا ما استمر الدوري كيف ستكون الآلية بخصوصهم، خاصة وأن منهم أجانب ناهيك عن مسألة ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي الأفضل الإعلان منذ وقت مبكر عن قرار الرابطة، حتى ترتب الأندية وضعها للموسم المقبل منذ وقت مبكر، وتتيح للاعبين الراحة من البرامج البدنية الحالية الموضوعة لهم تفادياً للإصابات.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية