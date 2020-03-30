أحلام النجوم فى الجبلاية

اللجنة الخماسية تدير اتحاد الكرة، والنشاط متوقف بسبب كورونا، وكل شوية تصريحات وأحداث متلاحقة فى الجبلاية أهمها التسريبات عن كواليس الانتخابات المنتظرة لاختيار مجلس إدارة جديد.



مع التسريبات يخرج الطامحون فى حجز مقعد بالجبلاية، و بالطبع هناك عدد كبير من الوجوه التى احتلت مقاعد الحكم بالجبلاية سنوات طويلة مازالت الذكريات والمصالح لا تفارقهم، ولذا سيقاتلون من أجل العودة، ولكن الجميل هذه المرة ظهور أسماء كثيرة من نجوم الكرة المرموقين الذين أعلنوا خوض الانتخابات مثل عصام الحضرى وحسنى عبد ربه وأحمد حسن الصقر وعبدالواحد السيد مع نجوم التحكيم جمال الغندور وسمير عثمان ومحمد فاروق.



بالتأكيد إعلان هؤلاء النجوم خوض الانتخابات ورغباتهم فى تولى شؤون المنظومة الكروية شىء جميل ووجودهم بالفعل سيكون إضافة ويعطى الجبلاية رونقا وقوة وإقناعا، ولكن هل يستطيع هؤلاء النجوم النجاح والتفوق على أباطرة الانتخابات بالتأكيد لا، لأن التاريخ القريب لا يكذب حيث أخفق وائل جمعة ومن قبله طاهر أبوزيد وكان ينجح بصعوبة أيمن يونس وحازم إمام، لأن القصة مش نجومية وشهرة فقط، هناك جمعية عمومية لها حسابات أخرى.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية