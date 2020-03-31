تصريحات للإثارة

واضح تماما أن حالة السكون فى الشارع وتوقف النشاط الرياضى كانت فرصة جيدة أمام بعض نجوم الكورة لخطف الأضواء بتصريحات مثيرة جعلت السوشيال ميديا تتحرك قليلا بعيدا عن كورونا.

مع توقف النشاط تتسابق الفضائيات على استضافة نجوم وتفتح معهم ملفات قديمة عن ذكرياتهم وقراراتهم وأخطاء ارتكبوها، وكانت معظم الإجابات تدور حول الأهلى والزمالك سواء بمفاوضات أو قرار خطأ بالرحيل عنهم.. فكان أكثرهم إثارة إعلان الحضرى أنه أسقط فترة لعبه للزمالك من تاريخه ورغم أن الأمر قديم، فإن ملوك الفيس بوك الزملكاوية فتحوا النار على السد العالى بنشر فيديوهات كثيرة عن فترة وجوده بميت عقبة وأهداف ساذجة دخلت مرماه، مع تصريحات نارية من رئيس الزمالك مرتضى منصور تكشف عن محاولات مستميتة من الحارس للعودة لميت عقبة لكنه رفض.. ونفس الأمر فعله دويدار باعترافه بالندم على التوقيع للأهلى، وأنه كل عشقه وحياته للزمالك فكانت الهجمات الأهلاوية برد عنيف.

اللاعبون باتوا يبحثون على الإثارة فى السوشيال يجرون خلف التريندات حتى لوكانت على حساب تعرضهم لمخاطر تقلل من مصداقيتهم.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية