اجتماع أوليمبى استثنائى فى القاهرة

بعد تأسيسها عام 1894.. لم تعقد اللجنة الأوليمبية الدولية أى مؤتمر أو اجتماع لها خارج أوروبا حتى استضافت القاهرة فى شهر مارس عام 1938 أول اجتماع أوليمبى خارج أوروبا.. وكان الاجتماع السابع والثلاثين الذى تحول دون قصد أو تعمد من أى طرف ليصبح أحد الاجتماعات التاريخية والاستثنائية والمهمة جدا فى التاريخ الأوليمبى.. فاللجنة الأوليمبية الدولية برئاسة البلجيكى هنرى لاتور قررت إقامة هذا الاجتماع فى القاهرة للخروج من أوروبا للعالم كله.. والقاهرة أرادت هذا الاجتماع ورأت أن تاريخها ومكانتها الرياضية تمنحها حق أن تصبح أول مدينة غير أوروبية تستضيف اجتماعا أوليمبيا.. وفجأة.. أعلنت اليابان قبل اجتماع القاهرة بثمانية أشهر الحرب على الصين.. وتوالت الأشهر وتلك الحرب تزيد مساحتها ويزداد غضب واهتمام العالم بها.. ولما كانت طوكيو تواصل رغم الحرب استعدادها لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية 1940.. فقد التفت العالم للقاهرة لمعرفة مصير تلك الدورة.. فجاء كل مسؤولى اللجنة الأوليمبية إلى القاهرة ومعهم مسؤولون وإعلاميون رياضيون كثيرون جدا.. وجاء تشين تانج وانج ممثل الصين فى اللجنة الأوليمبية الدولية بتأييد سياسى بريطانى وأمريكى يطالب بسحب الدورة من طوكيو عقابا لليابان.. وجاء اليابانيون بقيادة كانو جيجورو.. أحد أهم رموز الرياضة والأب الروحى للجودو فى العالم كله.. للدفاع عن حق طوكيو فى استضافة دورة 1940.. والتفت العالم كله للقاهرة لمعرفة ماذا ستقرر اللجنة الأوليمبية الدولية.. وكما قالت ساندرا كولينز فى كتابها بعنوان.. طوكيو 1940ـ الألعاب المنسية وآسيا والحركة الأوليمبية.. وكتب أخرى مهمة عن تلك الدورة المنسية.. فقد جاء مسؤولو اللجنة الأوليمبية الدولية إلى القاهرة تسبقهم مخاوفهم من تكرار ما جرى قبل عامين أثناء دورة برلين التى أحالها هتلر إلى سيرك سياسى.. ولم يشأ المسؤولون الأوليمبيون مثل هذا الاقتراب المزعج بين الرياضة والسياسة أو يبقى القرار الأوليمبى مرهونا بالرؤى السياسية فى العواصم الأوروبية وواشنطن.. ولهذا كان القرار المفاجئ بالإبقاء على دورة 1940 فى طوكيو رغم استمرار الحرب وضد رغبة لندن وواشنطن.. وانتصر اليابانيون مؤقتا.. فقد مات كانو قبل العودة إلى اليابان.. واعتذرت الحكومة اليابانية بعد أربعة أشهر فقط عن استضافة الدورة التى تقرر أن تقام فى مدينة هلسنكى قبل أن يضطر الجميع لإلغائها بسبب بدء الحرب العالمية الثانية.



*نقلاً عن المصري اليوم