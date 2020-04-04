نهاية شيكابالا!

هل يعتزل شيكابالا مضطرا وينهى مسيرته مع الساحرة المستديرة لدواعى غير فنية ؟، وهو الذى ظهر فى الفترة الأخيرة وكأنه لاعب صاعد يحصد البطولات وتزيد آماله فى حصد الجديد منها مع ناديه الزمالك بعدما أصبح قائدا للفريق.. وكأن القدر يواصل عناده مع الفهد الاسمر معشوق الجماهير البيضاء ليكمل مسيرة التراجيديا فى مشوار اللاعب بالملاعب منذ أن توهجت نجوميته.



خبر اشبه بالصدمه تناولته وسائل الإعلام البرتغالية عن فرض فيفا غرامة على شيكابالا و الزمالك تقترب من مليون يورو ، منها 510 ألاف قيمة الانتقال التى لم تسدد فى قتها ليحق لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالى مبلغ إضافى جراء تفعيل بند فى عقد الناديين بتقاضى الجانب البرتغالى 400 ألف يورو إضافية كشرط جزائى حال عدم الالتزام بسداد قيمة الانتقال فى الموعد المحدد ، فضلا عن 10 % فوائد سنوية غرامة تأخير.



فهل تكون الغرامة الجديدة بمثابة كلمة النهاية فى مشوار شيكابالا الكروى؟.



سؤال فى محله بكل تأكيد ، بعدما أصبح اللاعب أمام قنبلة وشيكة الانفجار تتمثل فى إيقافه عن اللعب حتى يسدد الزمالك الغرامة البرتغالية ، وهو أمر من الصعب حدوثه من جانب النادى الأبيض على الأقل فى الوقت الحالى فى ظل ضخامة المبلغ الذى يزيد عن 15 مليون جنيه كاملة.



فهل يعرض شيكابالا التنازل عن مستحقاته طوال فترة وجوده فى الزمالك من أجل سداد الغرامة مثلما فعلها فى غرامة باوك؟، ولكن حتى إذا فعل ذلك ولعب بالمجان العامين المتبقين له فى الملاعب فبكل تأكيد باقى قيمة عقده مع الأبيض لن تصل للقيمة المالية المطلوبة!.



طبيعة شخصية شيكابالا قد تدفعه للاعتزال ، فهو ليس من نوعية اللاعبين القادرين على مواجهة الأزمات خصوصا ما يرتبط بمستقبله، وعندما تتأزم حوله الأمور يفر هاربا منتظرا عون المقربين منه ومحبيه ولنا فى ذلك من المواقف الكثير .. فهو كثيرا ما اتخذ العديد من القرارات الخاطئة أوصلته لما هو فيه الأن، وأهدر بشكل كبير موهبته التى كانت توازى أكثر بكثير مماهو فيه الأن على كل المستويات.



وللعلم الزمالك طرف أصيل فى القضية وليس شيكابالا فقط، بحكم التعاقد المبرم مع النادى البرتغالى ، ما يعنى حال تجاهل الأبيض سداد الغرامة ستطاوله النادى أيضا عقوبات من قبل الفيفا.. ذلك حتى لا يتجاهل المجلس الأبيض الأمر الذى يحتاج تدخل فورى لمنع النادى من أى عقوبات والعمل على تخفيف الغرامة للخروج بأقل الخسائر المتاحة.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية