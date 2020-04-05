خطوات محسوبة!

على نهج الدولة، يسير اتحاد كرة القدم بيقظة وهمة وخطى محسوبة، ففي الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة الذي تم عن بعد، تم اتخاذ العديد من القرارات المهمة، يأتي في مقدمتها تشكيل فريق عمل من لجان الاتحاد، ورابطة دوري المحترفين، للبت في مصير المسابقات الكروية المعلقة، على أن تحيط الاتحاد علماً بما تم التوصل إليه في غضون أسبوعين، من أجل اتخاذ القرار النهائي، بالتشاور مع الجهات المسؤولة بالدولة.

وحسناً فعل اتحاد الكرة الذي تريث ولم يتفاعل مع الضغوط المتزايدة المشغولة كلياً بالموضوع، والتي تطالب بالحسم السريع، والأمر الذي لا شك فيه أن هذه القضية الحساسة لا يصلح معها إلا الدراسة المتأنية، لأن أي قرار سيتم اتخاذه ستكون له أعراضه الجانبية التي يجب معالجتها، بحيث نتوصل إلى أقل الأضرار، وليس بالأمر الهين اتخاذ قرار متسرع بالإلغاء كما يطالب الكثيرون، فمثل هذا النوع من القرارات لا يكون إلا آخر الحلول، تماماً كما أوصت رابطة الدوريات المحترفة على مستوى العالم، في اجتماعها الأخير عن بعد بمشاركة الإمارات.

نعم، نحن متفقون جميعاً مع ما قاله الأمين العام للاتحاد: «سلامة الجميع مقدمة على كل البطولات والألقاب»، لكننا في الوقت نفسه يجب ألا نحرم أنفسنا من دراسة آلية إكمال الموسم إذا تيسر لنا ذلك، سواء خلال شهر مايو المقبل، في بدايته أو منتصفه، وهو المنفذ الأخير قبل حلول الصيف بحرارته، أو حتى مع بداية الموسم الجديد، إذا كان ذلك ممكناً، في ظل الدراسات التي سيجريها فريق العمل المشترك، وإذا كنا نتمسك بفكرة الاستكمال في أي توقيت كان، فلأن ذلك لن يحدث إلا إذا زالت، بإذن الله، الغمة، وعندها تكون البطولة الحقيقية لكل البشرية.



*نقلاً عن البيان الإماراتية