عين الهلال لا تعلو على الأهلي

لست وصياً على أحد ولا منافحاً عن أحد بقدر ما أسأل لماذا بات الأهلي عنواناً ليلياً لكل البرامج بطرح سلبي تجاوز فيه الكذب مبلغه ولا سيما من قبل محسوبين على إعلام الهلال الذين كما قلت عنهم إن عندهم إمبراطورية زرقاء يجب أن يمارسوا من خلالها ما يريدون من كلام وكلام آخر وإن وجدوا فرصة للرقص فلا مانع من أن يكشفوا لنا عن مواهبهم أقصد الرقص بالكلمات نثراً وشعراً أما مطاردة الأهلي فهي بالنسبة لي ولمن يعرفون الحقيقة أشبه بابن عاق يتطاول على والده كفانا وإياكم شر العقوق.......!!!



. ما لكم وما للأهلي وبطولاته وتاريخه وما لكم وما لأن يكون عنده بطولات أو ما عنده ركزوا على بطولاتكم وصفقاتكم ولا تنسوا أن هناك تاريخاً يدينكم ويدين ما تمارسونه حول الأب الوقور الذي نصحكم المؤرخ عبدالرحمن السماري أن تحترموا على الأقل عطفه عليكم سنوات وسنوات.......!!



. عيب أيها (الشبان الزرق) نكران الجميل ليس بهذه الطريقة التي ليست من عادة رياضتنا وليست من تقاليدها.......!!!!



. لماذا كل هذه الدونية في طرحكم والمحاولة إلى الهرب من تاريخ اعترف به كل المعاصرين......؟



.هجومكم على الأهلي المكرر لا يمكن الرد عليه إلا من خلال العين لا تعلو على الحاجب.......!!!!



. الأهلي تاريخ في البطولات والأبوية وصعب صعب صعب صعب أكررها مرات عدة أن تهزوا ورقة من تاريخه.......!!!!



. أنتم تتباهون بفريق ونحن نتباهى بنادٍ وفريق جزء من النادي فهل الألف بطولة أزعجتكم لهذه الدرجة......؟



(2)



.لا يوجد عندي مشكلة مع الهلال ولن أسمح لنفسي أن اختلق أي مشكلة مع الزعيم لكن مشكلتي أو خلافي مع بعض إعلاميي الهلال الذين ما فتيئو في الإساءه للأهلي وبعبارات لا يمكن أن تقال عن نادٍ أجنبي على عداء معنا.......!!!!



(3)



. يقول الزميل محمد الدويش: ‏تفوق ⁧النصر⁩ ثابت في صحافتهم.. عاشه إعلاميوهم المخضرمون ولكنهم يكتمونه.. كان يفوز في الغالب وأخذ منهم بطولات وحرمهم من أخرى.. كانت المباريات الحاسمة من نصيبه.. لم يتفوقوا عليه إلّا حين أصبح اسماً دون مسمى.. هلال لا يظهر إلّا إذا كسفت الشمس.....!!!



ومضة



للأسف أصبح الـضمير في دروس النحو فقط..

*نقلا عن عكاظ السعودية