الرياضة الغائبة فى يومها العالمى

كنت صاحب أول حوار باللغة العربية مع الرئيس السويسرى السابق أدولف أوجى بعد اختياره مستشاراً رياضياً للسكرتير العام للأمم المتحدة.. وبعدما أصبح مسؤولاً عن تنفيذ كل برامج ومشروعات العام الدولى للرياضة من أجل السلام.. وعقب هذا الحوار تعددت لقاءاتى وحواراتى معه، وكانت كلها عن الرياضة فى عالمنا، وكيف تعددت وظائفها وأدوارها، فلم تعد مجرد ألعاب إنما وسيلة وأداة للتنمية والسلام وسلاح يستعين به العالم لمواجهة الفقر والجهل والجوع والمرض.. وحضرت معه القمة الرياضية العالمية التى أقيمت فوق جبل ماجلينجن فى سويسرا.. وقال أدولف أوجى يومها عبارة لم يلتفت إليها أحد من كل الحاضرين، وغالبا لم يعد معظمهم بعد كل هذه السنين لايزال يتذكر يوم وقف المستشار الرياضى للأمم المتحدة يقول إنه لم يعد ممكناً اليوم أن يتخيل أى أحد العالم دون رياضة.. لكننى تذكرت هذه العبارة بالتحديد يوم أمس الأول، الذى كان اليوم العالمى للرياضة.. ولم يكن أحد يتوقع، بمن فيهم أدولف أوجى نفسه، أن يأتى مثل هذا اليوم والعالم كله مضطر لاعتزال الرياضة بسبب وباء كورونا.. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الثالث والعشرين من أغسطس عام 2013 قد اختارت السادس من أبريل كل عام يوماً عالمياً للرياضة.. ولم يكن اختيارا مفاجئا أو عشوائيا.. فالإعلان سبقته مفاوضات واجتماعات كثيرة بين الأمم المتحدة واللجنة الأوليمبية الدولية.. أما الاختيار فكان احتفالا باليوم الذى انطلقت فيه أول دورة أوليمبية فى التاريخ الحديث، والتى استضافتها أثينا من السادس حتى الخامس عشر من أبريل عام 1896.. وطيلة السبع سنوات الماضية كانت تتنوع وتتوالى احتفالات العالم بهذا اليوم وتنظيم لقاءات ومسابقات رياضية فى مختلف زوايا العالم، إلى جانب ندوات ومؤتمرات وافتتاح مشروعات رياضية أو الإعلان عنها.. حتى جاء أمس الأول ليكون عيدا للرياضة لكن دون رياضة.. ولم تشأ اللجنة الأوليمبية الدولية أن يمر ذلك اليوم بمثل هذا الصمت أو التجاهل، فبدأت تطلب من الناس فى مختلف بلدان العالم القيام بأى تمارين رياضية، حتى لمدة دقائق قليلة، كأنه احتفال العالم يوم الرياضة.. لكن كان الفيفا أكثر واقعية من اللجنة الأوليمبية الدولية.. فقد طلب الفيفا من كل مشجعى ولاعبى ومسؤولى كرة القدم أن يتذكروا فى هذا اليوم كرة القدم المعطلة ويدركوا قيمتها كأنه يوم عالمى لكرة القدم وليس للرياضة.

*نقلا عن المصري اليوم