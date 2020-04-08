هؤلاء أفضل من المتفرجين

تحرك المدربون واللاعبون، بمبادرات قوية لمساعدة أنديتهم فى الأزمة المالية العنيفة التى ضربت الجميع نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا، وجعلت كل أبواب الموارد المالية «مغلقة».

بالطبع موقف اللاعبين اختيارى وليس إجباريا وفقا لعقودهم ولوائح فيفا، لذا سيكون أى قرار من لاعب أو مدرب مثمن لدى ناديه وجماهيره فى هذه الظروف العصيبة الاستثنائية، وبالتالى لا يجوز أن ندخل فى تفاصيل أى مبادرات تطوعية، أى موقف حسام البدرى بتخفيض راتبه بنسبة 25% موقف محترم يحسب له بعيدا عن قصة أنه يتقاضى 850 ألف جنيه أو تنازل عن 170 ألف جنيه فقط، وأيضا تخفيض المدربين طلعت يوسف فى الاتحاد وطارق العشرى فى المصرى، وعماد النحاس فى المقاولون كلها مبادرات رائعة تحسب لهم ولا مجال للحديث عن رواتب كبيرة أو ضخمة هذه أرزاق يقسمها الله سبحانه وتعالى.

ونفس الأمر مبادرات النجوم أو بعض المدربين أو الرياضيين أو وكلاء برعاية أسر متضررة أو تبرع بمبالغ مالية كلها مواقف تحسب لهم ولا داعى للمغرضين أو الحاقدين بأن هؤلاء تبرعاتهم قليلة أو مالهاش لازمة مقياسا برواتبهم .. أى شخص يقوم بموقف دعم بلده أو ناديه أو موظفى ناديه أو أهل منطقته أو أى خير سيسجل فى قائمة الشرف الأفضل من الصامتين الذين التزموا مقاعد المتفرجين.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية