ـ من هو كورونا الذي أقلق مضاجع العالم عن بكرة أبيه؟!

ـ هل تكفي الاحتمالات وحدها لوضع تاريخ انتهاء لجائحة كورونا العالمية أم أننا نقف أمام مستقبل مجهول؟!

ـ هل تؤيد فكرة إلغاء الدوري الحالي وترحيله للموسم المقبل كأقرب الحلول؟!

ـ هناك اعتقاد سائد بأن ليفربول بطل لإنجلترا مهما كان مصير الدوري هذا الموسم؟ فهل يعتبر ذلك نموذجًا للبقية؟!

ـ وهل يعتبر منح الأندية المتصدرة دورياتها في العالم لقب الدوري قرارًا منصفًا في ظل تفشي كورونا حاليًا؟!

ـ يحتاج اللاعب الذي يتدرب منزليًّا للتدريب الذهني فضلاً عن التدريب البدني ليحصل على مستوى جيد من الجاهزية؟!

ـ هل تؤيد إقامة المعسكرات الطويلة بعد استئناف النشاط الرياضي لتعويض الجانب اللياقي للاعبين الأندية؟!

ـ هل يلغي كورونا نظام حكم الفيديو؟!

ـ هل سيتسبب كورونا بخسارة الأندية لكبار لاعبيها الفترة المقبلة؟! وهل سيكون البديل اللاعب الوطني الذي لم يأخذ فرصته في ظل تراكم الأجانب؟!

ـ هل أنت مع مسألة تخفيض أجور اللاعبين بالاتفاق/ التفهم أو الإجبار؟!

ـ هل تؤيد قرار الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لنهاية الموسم؟!

ـ كيف أكملت الصين حياتها الطبيعية من بعد كورونا؟ وكيف استقبل اللاعبون عودتهم للتدريبات؟!

ـ هل صحيح بأن مكاسب باريس سان جيرمان الاقتصادية والاستراتيجية من صفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا أكبر من مكاسبه كلاعب؟!

ـ هل تعتقد بأن نيمار سينتقل لبرشلونة بعد نهاية جائحة كورونا براتب أقل من الذي يتقاضاه في باريس؟!

ـ نيمار ومبابي كنز نادي باريس سان جيرمان على المستوى التسويقي؟!

ـ اللاعب الفرنسي مبابي هدف ريال مدريد الجديد ولكن فيروس كورونا يؤجل ذلك لأجل غير مسمى؟!

ـ هل تؤيد الإبقاء على السبعة الأجانب الموسم السعودي الجديد؟! وهل التقليص حاجة مادية أو وطنية؟!

ـ فترة الاتحاد الذهبية ارتبطت بوجود منصور البلوي رئيسًا للنادي بدليل تحقيق العميد للقبين قاريين متتالين 2004 و2005.

ـ عمر السومة يعلن تقبله لأي قرارات تفاعلية مع جائحة كورونا على مستوى النادي من تخفيض رواتب وأجور من قبل اتحاد الكرة ووزارة الرياضة.

ـ لماذا لم تتجه الأندية لقرار التدريب عن بعد بحيث يتم وضع آلية متفق عليها لممارسة التدريب الجماعي بتوقيت واحد بوجود المدربين بدلاً من التدريب بشكل فردي وعشوائي والاستماع لتوجيهات المدرب؟

ـ هل ستتجه الأندية لقرار مستقبلي كتجنيس المدربين مؤقتًا كأحد تداعيات فيروس كورونا؟!

*نقلا عن الرياضية السعودية