ـ من هو كورونا الذي أقلق مضاجع العالم عن بكرة أبيه؟!
ـ هل تكفي الاحتمالات وحدها لوضع تاريخ انتهاء لجائحة كورونا العالمية أم أننا نقف أمام مستقبل مجهول؟!
ـ هل تؤيد فكرة إلغاء الدوري الحالي وترحيله للموسم المقبل كأقرب الحلول؟!
ـ هناك اعتقاد سائد بأن ليفربول بطل لإنجلترا مهما كان مصير الدوري هذا الموسم؟ فهل يعتبر ذلك نموذجًا للبقية؟!
ـ وهل يعتبر منح الأندية المتصدرة دورياتها في العالم لقب الدوري قرارًا منصفًا في ظل تفشي كورونا حاليًا؟!
ـ يحتاج اللاعب الذي يتدرب منزليًّا للتدريب الذهني فضلاً عن التدريب البدني ليحصل على مستوى جيد من الجاهزية؟!
ـ هل تؤيد إقامة المعسكرات الطويلة بعد استئناف النشاط الرياضي لتعويض الجانب اللياقي للاعبين الأندية؟!
ـ هل يلغي كورونا نظام حكم الفيديو؟!
ـ هل سيتسبب كورونا بخسارة الأندية لكبار لاعبيها الفترة المقبلة؟! وهل سيكون البديل اللاعب الوطني الذي لم يأخذ فرصته في ظل تراكم الأجانب؟!
ـ هل أنت مع مسألة تخفيض أجور اللاعبين بالاتفاق/ التفهم أو الإجبار؟!
ـ هل تؤيد قرار الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لنهاية الموسم؟!
ـ كيف أكملت الصين حياتها الطبيعية من بعد كورونا؟ وكيف استقبل اللاعبون عودتهم للتدريبات؟!
ـ هل صحيح بأن مكاسب باريس سان جيرمان الاقتصادية والاستراتيجية من صفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا أكبر من مكاسبه كلاعب؟!
ـ هل تعتقد بأن نيمار سينتقل لبرشلونة بعد نهاية جائحة كورونا براتب أقل من الذي يتقاضاه في باريس؟!
ـ نيمار ومبابي كنز نادي باريس سان جيرمان على المستوى التسويقي؟!
ـ اللاعب الفرنسي مبابي هدف ريال مدريد الجديد ولكن فيروس كورونا يؤجل ذلك لأجل غير مسمى؟!
ـ هل تؤيد الإبقاء على السبعة الأجانب الموسم السعودي الجديد؟! وهل التقليص حاجة مادية أو وطنية؟!
ـ فترة الاتحاد الذهبية ارتبطت بوجود منصور البلوي رئيسًا للنادي بدليل تحقيق العميد للقبين قاريين متتالين 2004 و2005.
ـ عمر السومة يعلن تقبله لأي قرارات تفاعلية مع جائحة كورونا على مستوى النادي من تخفيض رواتب وأجور من قبل اتحاد الكرة ووزارة الرياضة.
ـ لماذا لم تتجه الأندية لقرار التدريب عن بعد بحيث يتم وضع آلية متفق عليها لممارسة التدريب الجماعي بتوقيت واحد بوجود المدربين بدلاً من التدريب بشكل فردي وعشوائي والاستماع لتوجيهات المدرب؟
ـ هل ستتجه الأندية لقرار مستقبلي كتجنيس المدربين مؤقتًا كأحد تداعيات فيروس كورونا؟!
*نقلا عن الرياضية السعودية