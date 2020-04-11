مواصفات المدرب الجديد

وقفنا على تصريحات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم، بخصوص الأسباب التي دعت الاتحاد إلى إنهاء التعاقد مع المدرب يوفانوفيتش دون خوض أي مباراة، وكان السبب الرئيسي حسب اللجنة فنياً، وما كنا نريده من اللجنة توضيح المواصفات المطلوبة التي تليق بمدرب المنتخب في الفترة المقبلة.

اللجنة كشفت عن أنه سيتم التعاقد مع المدرب خلال الشهر الجاري، وهو أمر صعب في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا، والتعاقد مع أي اسم في ظل هذه الظروف يعد تهوراً، لأن الفترة المقبلة غير واضحة إطلاقاً على مستوى العالم، والروزنامة الدولية للمنتخبات أيضاً مجهولة.

من الجيد أن لجنة المنتخبات أوضحت الأسباب بكل شفافية، وهي شجاعة افتقدناها في السنوات الماضية، إذ لم يكن هناك من يوضح للشارع الرياضي أي شيء، وكأن المنتخب لا يهم الشارع الرياضي ويخص اللجنة والاتحاد فقط، ونأمل أن تستمر هذه الشفافية في الفترة المقبلة، وألا يتم الاختفاء مثلما يحدث سابقاً عقب كل سقوط.

ونطمح إلى رؤية اسم جديد يمكن أن نعلق عليه آمالنا وطموحاتنا، اسم لمدرب يمكنه بناء منتخب وصناعة فريق في فترة زمنية سريعة جدا، لأن الفريق الحالي سيئ جداً وضعيف وهش، ولا يمكنه الذهاب بعيداً، وأي مدرب سيتولى تدريب الأبيض بهدف التأهل إلى مونديال 2022 فسيكون في ورطة حقيقية، لأن الواقع يؤكد ذلك.

أعتقد أن المدرب الهولندي مارفيك كان مناسباً جداً، لكنه ضاع ما بين طموحات وأهداف الاتحاد السابق، ولم يتم الاتفاق معه حول أهداف المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مشكلته الأزلية في عدم الالتزام بالوجود وحضور مباريات الدوري المحلية، لكنه على الصعيد الفني يمتلك الكثير، وسبق أن حقق النجاحات مع مدارس قريبة منا.

نأمل أن يتمكن الاتحاد من التعاقد مع اسم مميز، شاب طموح، يمتلك رغبة حقيقية، وأن يكون من الأسماء التي ما زالت تبحث عن كتابة سيرة ذاتية مميزة، وليس تلك التي تأتي في آخر مسيرتها من أجل جمع الأموال في أسرع وقت ممكن، وفي المقال المقبل سنتطرق حول مسألة الاعتماد على المدرب المواطن.



*نقلاً عن الرؤية الأماراتية