كورونا بعد خمسة أشهر..!

** ماذا نحتاج من أجل احترام القواعد والقرارات؟

** سؤال نطرحه بطول العمر، وكلما مضى الوقت تمضى الإجابة فى الطريق المعاكس. فالناس تخرج وتتنزه، وتلتقى، وتتقارب، وتتزاور، فى ظن حقيقى أن الدولة أعلنت إجازة بينما هو إعلان قيد حركة بقدر الإمكان وليس حظرا كاملا كما يحدث فى الكثير من دول العالم التى نرى شوارعها خالية، وميادينها خاوية، بسبب فيروس كورونا.. وقد أعجبنى جوزيه موروينيو المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى بعد أن تقدم باعتذار علنى بسبب خرقه قواعد العزل المنزلى المطبقة فى إنجلترا مع لاعبيه تانجى ندومبيلى ودافينسون سانشيز وريان سيسيجنونفى وهم يتدربون بأحد متنزهات لندن.. وقال موروينيو: .

«أعترف بأن تصرفاتى لم تتسق مع التعليمات وأنه كان من الضرورى ألا نختلط إلا بالأفراد المقيمين معنا فى المنزل»..

** لا أعرف متى سنعود ونشاهد ونكتب ونتحدث عن البريمير ليج وعن كرة القدم وعن الرياضة. ولا أحد يعرف. فالعالم يحارب الفيروس الخسيس بكل ما يملك من قدرات صحية، ويسابق الزمن بحثا عن لقاح والأمر الآن فى المرحلة الأولى، لإجازة لقاح لابد من ثلاث مراحل. إلا أن الجارديان البريطانية نشرت فى تقريرها عن مرور خمسة أشهر من تجول الفيروس فى الكوكب أن هناك احتمالا للتضحية بالمرحلتين الثانية والثالثة من أجل سرعة تجربة اللقاح على الإنسان خلال هذا العام دون الانتظار لمنتصف العام القادم..

** أنقذ أطباء مستشفى سانت توماس فى لندن حياة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذى قال لأصدقاء أنه مدين بحياته للأطقم الطبية بالمستشفى. وقد كانت محنته خطيرة لدرجة أن الوزراء والمساعدين صلوا من أجله وهو يخوض معركة ضارية ضد الفيروس. لكن هل عرف العالم كل شىء عن فيروس كوفيد 19 أو كورونا الذى يمثل عائلة تحمل الاسم نفسه؟

** يقول الأطباء إن فيروس كورونا المستجد نسخة متطورة من سارس. الفارق بينهما هو أن كورونا يصيب البشر وكثير منهم لا يلاحظون حتى أنهم أصيبوا بالعدوى، وتكون النتيجة أنه ينتقل معهم إلى عملهم، وإلى منازلهم وإلى محلات السوبر ماركت وإلى التجمعات بأشكالها المختلفة، ويصيب الملايين.. وأن تلك هى مكمن خطورته أو سر نجاحه فى الانتشار، حسب وصف أستاذ الفيروسات جوناثان بول جامعة نوتنجهام. وعلى النقيض من ذلك، فإن مرض سارس ــ الذى يسببه أيضا فيروس تاجى ــ يجعل المرضى أكثر ألما ويقتل نحو واحد من كل عشرة من المصابين. فى معظم الحالات وهذا الشعور بالألم يحمى الآخرين، حيث يتم إدخال هؤلاء المرضى إلى المستشفى على وجه السرعة. وهذا يمنعهم من إصابة المحيطين بهم..

** هناك تفاصيل طبية وعلمية عن كورونا وكيف يصيب الجهاز التنفسى ومن أى شىء يتكون الفيروس ومدى خطورته حين يصل إلى الرئة ولعلها كلها أمور باتت معروفة للناس..إلا أن الفيروس مازال يهدد حياة الألاف من البشر لما يتسم به من خسة وخبث، وهى الحقيقة الأولى التى يعرفها العلماء عن كورونا بعد خمسة أشهر من إنتقاله من خفاش إلى أكل نمل إلى إنسان ومنه إلى ملايين البشر بسرعة مذهلة..

** مازلت أحاول أن أقرأ أو أعرف كل مايتعلق بهذا الفيروس باعتباره الحدث الأول والثانى والوحيد الذى يشغل البشرية.. وأتمنى أن تعود الحياة إلى كوكبنا وأتمنى أعود إلى مشاهدة ومتابعة وقراءة كل ما كان يجرى من أحداث رياضية ومن مباريات وأخبار فى كرة القدم.. وقد علمت أخيرا أن أحمد فتحى تعاقد مع بيراميدز.. هو ده حصل صحيح؟!



*نقلاً عن الشروق المصرية