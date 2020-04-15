كومو ونيويورك وشم النسيم

قليلون جدًا فى الولايات المتحدة والعالم كله ومصر أيضا الذين لا يزال باستطاعتهم رؤية الخط الرفيع الفاصل بين الذعر والخوف من كورونا والرغبة واحتياج استئناف الحياة الطبيعية التى كانت قبل كورونا.. ولأن أندرو كومو واحد من هؤلاء القليلين.. فقد بات من المهم والضرورى الإصغاء إليه باهتمام واحترام سواء فى الولايات المتحدة أو أوروبا وهنا فى مصر.. فهذا الرجل يحكم نيويورك منذ بداية عام 2011.. ورغم كل ما عاشته وشهدته نيويورك بقيادة كومو من أزمات خلال التسع سنوات الماضية.. تبقى أزمة كورونا هى الأكبر والأشد قسوة والأكثر إيلامًا لهذه المدينة الكبيرة والشهيرة.. وشهدت نيويورك أمس الأول وفاة 671 من أهلها بعد إصابتهم بفيروس كورونا ليتجاوز عدد الضحايا من سكان نيويورك حتى أمس الأول عشرة آلاف ضحية.. ورغم ذلك.. فوجئ الأمريكيون بأندرو كومى يشارك فى اجتماع ضم حكام ست ولايات أمريكية: نيوجيرسى وكونيكتيكات وبنسلفانيا ورود أيلاند وديلاور إلى جانب نيويورك لوضع سيناريو بدء عودة الحياة الطبيعية فى هذه الولايات.. والمفاجأة الأكبر كانت أن كومو نفسه قبل أيام قليلة كان أكبر من رفضوا دعوة الرئيس ترامب لبحث إمكانية استئناف النشاط الرياضى فى الولايات المتحدة.. وقال كومو وقتها إنه كحاكم لأكبر ولاية رياضية أمريكية يرفض تحت أى ضغوط وإغراءات استئناف النشاط الرياضى على حساب صحة الناس وأرواحهم.. فكيف يمكن لحاكم هذه رؤيته وهذا هو حجم مخاوفه أن يبدأ اجتماعات بحث عودة الحياة الطبيعية.. وسئل كومو بالفعل عما يظنه كثيرون تناقضًا.. فقال الرجل بوضوح إنه لا يريد أن يتخيل الناس أن الحديث عن عودة الحياة يعنى زوال الخطر فيندفعوا لممارسة كل ما أوقفته وعطلته كورونا.. وقال كومو إن عدد الضحايا اليومى فى نيويورك بدأ يتناقص لأول مرة، لكن لو تمرد أهل نيويورك على كل قواعد السلامة وإجراءات الوقاية المشددة.. فسيعود الوباء من جديد أكثر شراسة وقسوة وبأضعاف عدد الضحايا.. فالذى سيعود هو كل نشاط ضرورى فقط وليس أى نشاط ترفيهى أو فنى أو اجتماعى أو رياضى.. وهذا ما يحتاج أن يعرفه كثيرون فى مصر كلما سمعوا خبرًا مطمئنًا يسارعوا لممارسة الحياة الطبيعية التى كانت دون خوف أو حذر، والدليل استعدادات هؤلاء لاحتفالات شم النسيم التى يمكن أن تتحول فى لحظة إلى كارثة شديدة القسوة والألم.

*نقلا عن المصري اليوم