7 حقائق فى كلام حسام حسن

تحدث حسام حسن أسطورة الكرة المصرية بصراحته المعهودة وأرائه الجريئة في حواره مع الإعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر بقناة تايم سبورت ، أخترق مناطق كثيرة كان على صواب في البعض ولم يحالفه التوفيق في البعض الاخر .

العميد أصاب وكلامه صحيح في تصريحات سليمة 100 % أبرزها انه اخطأ في قرار ترك منتخب الأردن من أجل العودة لتدريب الزمالك لأنه بالفعل كان يقود الفريق الأردني بشكل متميز ودخل وقتها زمرة المدربين الكبار في قيادة المنتخبات والرجوع لقيادة فرق الأندية رغم ان الطبيعى هو العكس في مشوار المدربين .

وكمان كلام حسام عن تأخر الاهلى في التفاوض مع اللاعبين الكبار للتجديد شريف اكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحى يعد كلام منطقى وكان يجب حسمه من بداية الموسم وعدم الانتظار للتوقف الطارئ بسبب كورونا للحديث في الامر خاصة مع وجود عروض أقوى ومنافسين يمتلكون القوة المالية والاغرائية .

وثالث تصريح صحيح هو ان باسم مرسى لم يستغل فترة تواجده في الزمالك لانه وقتها كان على طريق الكبار مهاجما متألقا للأبيض والمنتخب وعدم تركيزه أطاح به للخلف .

والأكثر حقيقة في كلام حسام حسن هو أن صالح جمعة أخذ نجومية وشهرة أكتر من حجمه وما قدمه بالملاعب مع الاهلى الذى صبر عليه فعلا .

ونتفق مع العميد ان أغلب الحكام يتحاملون على الأندية الصغيرة والاقاليم ويعملون حساب للكبار

، والتصريح الحقيقى أيضا هو أن منتخب مصر كان يستطيع تحقيق إنجازات كبيرة في مونديال 2018 بروسيا .. واخر التصريحات البعيدة عن الدبلوماسية عن احمد الشناوى حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز الحالي بانه أخطا في حق نفسه لانه بالفعل حارس مرمى موهوب وعملاق ومكانه الطبيعى رقم 1 في مصر.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية